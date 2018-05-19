Erdoğan'dan Küba'ya taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel Bermudez'e başsağlığı mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bermudez'e, Küba Hükümetine ve Küba halkına başsağlığı diledi.

"KÜBA HALKINA BAŞSAĞLIĞI..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında "Sayın Devlet Başkanı, Havana'daki uçak kazasında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Bu elim kaza nedeniyle Zat-ı Devletleri ile Küba Hükümetine ve dost Küba halkına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Ajanslar