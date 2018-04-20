Erdoğan'dan kritik uyarı! Mühür hatasına düşmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan iki seçimin bir araya gelmesinin avantajları olduğu kadar dezavantajlarının da bulunduğunu kaydetti. Vekillere "Aman, seçmenimizi mühür hatasına düşürmeyelim" uyarısında bulundu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’nin yemekhane katında dün milletvekillerine önce kahvaltı verdi, ardından toplantı salonunda seslendi.

Erdoğan, basına kapalı toplantıda, ilk kez Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin birlikte yapılacağını hatırlatarak, iki seçimin bir araya gelmesinin avantajları olduğu kadar dezavantajlarının da bulunduğunu kaydetti.

"Komisyonlar için milletvekili sayımız önemli"

Habertürk'ün haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, isminin avantaj olarak görünebileceğini ancak bunun dezavantaja da dönüşebileceğini vurguladı.

"Aman, seçmenimizi mühür hatasına düşürmeyelim" uyarısında bulunan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Nasıl olsa MHP de bizden. MHP’ye de oy verelim havasına girmesin kimse. MHP ile AK Parti arasındaki bu çizgiye de dikkat edelim. Bu anlamda rehavete kapılmayalım. Bize milletvekili sayısı lazım. Komisyonların daha rahat çalışabilmesi için yüksek sayıya ihtiyacımız var. Bunun için artık daha çok çalışacaksınız."

"Yolumuza birlikte devam edeceğiz"

Erdoğan ayrıca, "16 yıllık süreçte yollarımızı ayırmak durumunda kaldığımız arkadaşlarımız da oldu. Sınavı geçemeyenler de oldu. Sizler sınavı geçtiniz. Bundan sonra da hep birlikte yolumuza devam edeceğiz. Bundan sonra sahalarda olacaksınız. Her zamanki gibi daha çok çalışın" dedi.

Kongre sürecini 28 Nisan İzmir ve 6 Mayıs İstanbul ile tamamlayacaklarını söyleyen Cumhurbaşkanı, katıldığı kongrelerdeki coşkudan memnun olduğunu vurguladı. Erdoğan, Güneydoğu’da da oyların arttığını da dile getirdi.

Kaynak: Yeni Şafak