Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık dava!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na, il başkanları toplantısındaki konuşmasında kişilik haklarına saldırdığı gerekçesiyle 250 bin liralık tazminat davası açtı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na il başkanları toplantısındaki konuşmasında kişilik haklarına saldırdığı gerekçesiyle 250 bin liralık tazminat davası açtı.

''TAZMİNAT DAVASI AÇMAZSAN NAMERTSİN''

CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin 95'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Ankara'daki Genel Merkez'de düzenlenen İl Başkanları Toplantısı'nda şunları söylemişti:

Merkez bankasının bağımsızlığını sağlayacağız. Akılcı bir sıcak para politikası gütmeliyiz. Vurguncuların vurgun yapmasını önlemeliyiz. Dolar bazında ihale yaptılar. Niye dolarla kardeşim? Çünkü hepsi yandaşları. Dolarla garanti veriyorlar. Tüp geçit, köprü, otoyol geçişleri dolara endeksli. Bunların hepsini Türk lirasına çevireceğiz. Sevgili Erdoğan vatandaşa 'Doları bozdur' diyorsun ancak bunları neden dolarla veriyorsun. Çünkü sen dolar baronlarının adamısın. Tazminat davası açmazsan namertsin.

Kaynak: Ajanslar