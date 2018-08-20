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20 Ağustos 2018 15:47 | Son Güncelleme: 20 Ağustos 2018 15:47

Erdoğan'dan Güngör Uras'ın ailesine taziye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam hayatını kaybeden Güngör Uras'ın eşi Nuran Uras'ı telefonla arayarak başsağlığı diledi.

Erdoğan'dan Güngör Uras'ın ailesine taziye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden köşe yazarı Güngör Uras’ın ailesine taziyede bulundu.

BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Erdoğan, vefat haberinin ardından Güngör Uras'ın eşi Nuran Uras’ı telefonla aradı.

Güngör Uras’a Allah’tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diledi.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: Güngör UrasErdoğan


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