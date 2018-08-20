Erdoğan'dan Güngör Uras'ın ailesine taziye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam hayatını kaybeden Güngör Uras'ın eşi Nuran Uras'ı telefonla arayarak başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden köşe yazarı Güngör Uras’ın ailesine taziyede bulundu.
BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Erdoğan, vefat haberinin ardından Güngör Uras'ın eşi Nuran Uras’ı telefonla aradı.
Güngör Uras’a Allah’tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diledi.
Kaynak: Ajanslar