Erdoğan'dan Fransa'ya sert tepki: ''Sizin gibi aşağılık değiliz!''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa'da 300 siyasetçinin Kur-an'ı Kerim'den bazı ayetlerin çıkarılması ile ilgili yaptığı açıklamaya çok sert tepki gösterdi.

AK Parti'nin grup toplantısında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa'da 300 siyasetçinin Kur'an-ı Kerim ile ilgili bildirisine de değindi. Skandal bildiriye çok sert sözlerle eleştiren Erdoğan şu açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Fransa'da kendini bilmezler Kur'an'dan bazı ayetlerin çıkarılmasını isteyen bir bildiri yayımlamış. Acaba ömürlerinde kendi kitapları İncil'i, Tevratı, Zebur'u okumuşlar mıdır? Okusalar herhalde kendi kitaplarının da yasaklanmasını isterler. Ey Batı... Bizim kutsal kitabımıza saldırdıkça şunu bilesiniz ki biz sizin kutsallarınıza saldırmayacağız ama sizi alaşağı edeceğiz. Bunu da bilin. Siz kimsiniz de bizim kutsalımıza saldırıyorsunuz. Biz sizin gibi aşağılık değiliz." dedi.

Kaynak: Ajanslar