Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e flaş büyükelçi mesajı!

İsrail'in Kudüs'teki Türk büyükelçisinden ülkeyi terk etmesini istemesinin ardından, 'bizim de ona göre yaptırımlarımız olacak' dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Theresa Mayile birlikte ortak basın toplantısı düzenledi.

İsrail'in Kudüs'teki Türk büyükelçisinden ülkeyi terk etmesini istemesiyle ilgili de ilk değerlendirmeyi yapan Erdoğan, "eğer arzu etmediğimiz şekilde bir karar gerçekleşecek olursa, bizim de yaptırımlarımız olacaktır" dedi.



Erdoğan konuyla ilgili şunları söyledi:

Biz İsrail büyükelçisini zaten gönderdik. Bunun yanında, şu anda bizim İsrail'deki elçimizi de değerlendirmelerde bulunmak üzere ülkemize çağırdık.

Gündem 15 Mayıs 2018 20:31 Erdoğan'dan gazeteciye sert tepki!Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere Başbakan May'le düzenlediği toplantıda gazetecinin "Seçimlerin adil ve özgür olmasını nasıl sağlayacaksınız?" sorusuna sert cevap verdi.

Bir gelişme daha duydum. Onlar, Kudüs'teki büyükelçimizle ilgili galiba bir karar alma noktasına gelmişler. O karar eğer arzu etmediğimiz şekilde gerçekleşecek olursa, bizim de farklı yaptırımlarımız olacaktır. Bunların da neticesini bekliyoruz.

Kaynak: Ajanslar