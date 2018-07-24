Erdoğan'dan Çipras'a: Yardım için hazırız

Yunanistan'daki yangın nedeniyle Çipras'ı arayan Başkan Erdoğan hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi ve ayrıca 'Türkiye'nin yardıma hazır olduğunu' söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan'da yaşanan yangın faciası sonrasında Yunanistan Başbakanı Çipras'ı aradı. Erdoğan görüşmede, 'yardıma hazırız' mesajı verdi.

TELEFONDA GÖRÜŞTÜLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından elde edilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Çipras’a Atina yakınlarındaki yangın faciasında can kayıplarından derin üzüntü duyduğunu belirttiği görüşmede, Yunan halkına başsağlığı, yaralılara da acil şifa dileğinde bulundu. Yunan halkının acılarını paylaştığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Türkiye olarak Yunanistan’a yardıma hazır olduklarını da vurguladığı öğrenildi.

Kaynak: Ajanslar