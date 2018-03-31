Erdoğan'dan Avrupa'ya mesaj: Siz yolunuza biz yolumuza

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ümraniye AK Parti İlçe Kongresi'nde konuşma yaptı

Afrin harekatına değinen Erdoğan, Batılı liderlerin teröristleri saraylarda ağırladıklarını söyledi ve 'siz yolunuza, biz yolumuza' dedi.

İstanbul'da AK Parti Ümraniye İlçe Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili son bilgileri paylaştı ve Batılı liderlerin samimiyetsiz tutumlarına çok sert tepki gösterdi.

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 3.821'E ULAŞTI

"DEAŞ bahanesiyle güney sınırımıza kurulmaya çalışılan terör kuşağını paramparça ettik" diyen Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nda şu ana kadar 3.821 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisini verdi.

Erdoğan konuyla ilgili şöyle konuştu:

Terör örgütünün senelerdir yaptığı tahkimata rağmen 58 gün gibi çok kısa bir süre içerisinde Afrin'i teröristlerden temizledik.

"BATI'DAN ARAYAN BİR İKİ LİDER VAR..."

Batı'dan arayan bir iki tane lider var. Bunlarla aramızda çok renkli görüşmeler geçti. Baktık ki beklediğimiz neticeyi alamıyoruz, onlara bir şey söyledik: Siz yolunuza, biz yolumuza...

"SİZ TERÖR ÖRGÜTLERİYLE BUYURUN DEVAM EDİN!"

Siz NATO'da beraber olan ortağınızla değil de terör örgütleriyle beraber hareket ediyorsanız, buyurun devam edin.

Siz Elysee Sarayı'nda teröristleri ağırlayabilirsiniz. Bir başkası da zaten Almanya'da, o da bakıyorsun sarayda ağırlama yapıyor, mahkumiyeti olduğu halde bunu yapıyor.

Ne yaparsanız yapın. Biz hukuktan ayrılmadan, bu ülkede şehitlerimizin hukukunu sonuna kadar savunacağız ve bu ülkenin topraklarına roketlerle saldıranlara da bunun hesabını soracağız.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRISI: DÜN AKŞAM TRUMP'A DA SÖYLEDİM...

Türkiye'nin son yıllardaki en temiz, en ahlaki askeri operasyonu olan Afrin Harekatı sebebiyle eleştirenlerin mesela, İsrail'in şu anda Gazze'de dün yaptığı katliam için kayda değer bir itiraz dile getirdiklerini duydunuz mu? Bakın neredeyse 20'ye yaklaştı ölenlerin sayısı. Bine yaklaştı yaralananların sayısı. Neredeler? Ben dün akşam Sayın Trump'a da söyledim; 'Bunlara müdahale etmeyecek misiniz?' dedim. Kimse bunları görmüyor. Biz ise bu tür katliamların içinde değiliz. Gazze'de kendi topraklarında gösteri yapan insanların üzerine ağır silahlarla saldıran İsrail'e söz söyleyemeyenlerin gözlerini bize dikmeleri, samimiyetsizliklerinin en büyük delilidir.

Bu Fransa değil mi, Libya'da işgal hareketi yapan? Otur tarihine bak, geçmişine bak!

Cezayir'de 5 milyonu katleden bu Fransa değil mi? Bize kalkmış ders veriyorsun...

Kaynak: AA