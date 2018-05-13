Erdoğan'dan 'af çıkışına' cevap geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri Bahçeli'nin 'af çıkışına' verdiği cevapta "Sayın Bahçeli’nin bu talebi kendisine ait bir taleptir. Ama bizim şu anda hükümetimizle böyle bir düşüncemiz kesinlikle yok" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin af çıkışını değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Bahçeli’nin bu talebi veya teklifi tabi kendisine ait bir taleptir, tekliftir. Ama bizim şu anda hükümetimizle böyle bir düşüncemiz kesinlikle yok" yanıtını verdi.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Başbakan Theresa May'i geçen yıl ben de kabul ettim, çok verimli görüşmelerimiz oldu. Bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele alacağız. Terörle mücadele iki ülke için de öncelikli konulardan. İki garantör ülke olarak Kıbrıs'taki gelişmeleri değerlendireceğiz. Suriye, Irak olmak üzere bölgedeki gelişmeleri de değerlendireceğiz. Birleşik Krallık ile ticaretimiz yüzde 39 arttı. Hedefimiz 20 milyar dolara ulaşmaktır. Potansiyelin daha yukarıdaki hedeflere de ulaşabileceğini düşünüyorum. Birleşik Krallık, Türkiye'ye en çopk yatırım yapan ülkeler arasında yer alıyor.

Sayın Bahçeli’nin bu talebi veya teklifi tabi kendisine ait bir taleptir, tekliftir. Ama bizim şu anda hükümetimizle böyle bir düşüncemiz kesinlikle yok

Kaynak: Ajanslar