Erdoğan'a izin vermeyecekmiş miş miş! Sen buna inandın mı Sebastian?

Avusturya Başbakanı Kurz bulduğu her fırsatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan düşmanlığını ortaya koyuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerin 24 Haziran'da yapılacağını duyurması, Avrupa'da da büyük bir yankı uyandırdı.

16 Nisan referandumu için başlatılan kampanya sürecinde "Evet" propagandalarına izin vermeyen ülkeler yeniden harekete geçti.

"ENGELLEMEKTE KARARLIYIM"

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Cumhurbaşkanı Erdoğan için yapılacak kampanyaları engellemekte kararlı olduğunu söyledi.

Türkiye'nin; Almanya, Hollanda ve Avusturya'daki Türk toplumlarını kullanmaya çalıştığını ifade eden Kurz, küstah açıklamlarına şöyle devam etti: "Bu tür Türk seçim kampanyası konuşmalarını burada engellemekte kararlıyım. Bunlar bizim demokrasi anlayışımızla bağdaşmıyor.

"ERDOĞAN VEYA BAKANLARI..."

Eğer Erdoğan veya bakanları, Avusturya’da seçim kampanyası konuşmaları planlayacak olursa bu tür bir müdahaleyi kesinlikle kabul etmeyeceğimizi şimdiden net bir biçimde ifade ediyorum.”

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Kaynak: ajanslar