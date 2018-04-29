Erdoğan'a Gül soruldu! Cumhurbaşkanı "Hiçbir değerlendirme yapmayacağım" dedi

Erdoğan: "Ben müsaadelerinizi alarak bu konuyla ilgili hiçbir değerlendirme yapmayacağım. Kendileri gerekli değerlendirmeleri yaptılar. Seçim meydanı herkese açıktır" dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan ve Güney Kore ziyaretleri öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Abdullah Gül'ün adaylıkla ilgili açıklamasını değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"DEĞERLENDİRME YAPMAYACAĞIM"

"Ben müsadelerinizi alarak bu konuyla ilgili hiçbir değerlendirme yapmayacağım. Sayın Gül değerlendirmeleri kendileri de yaptılar. Seçim meydanı herkese açıktır. Seçim meydanı da bu noktada her siyasi parti adayını belirler.

Erdoğan: Ben müsaadelerinizi alarak bu konuyla ilgili hiçbir değerlendirme yapmayacağım. Kendileri gerekli değerlendirmeleri yaptılar. Seçim meydanı herkese açıktır."

Kaynak: Ajanslar