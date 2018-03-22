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22 Mart 2018 17:37 | Son Güncelleme: 22 Mart 2018 19:01

Erdoğan ve Trump Görüşmesi Sona Erdi

Erdoğan ve Trump görüşmesi sona erdi

Erdoğan ve Trump Görüşmesi Sona Erdi

Erdoğan ve Trump'ın telefon görüşmesi sona erdi.

 Sözcü Kalın: İkili ve bölgesel konular ele alındı.


Kaynak: AjansHaber

Etiketler: TrumpErdoğan


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