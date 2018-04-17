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17 Nisan 2018 11:54 | Son Güncelleme: 17 Nisan 2018 12:27

Erdoğan ve Bahçeli yarın görüşecek!

Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçim çağrısı yapan Devlet Bahçeli ile görüşecek.

Erdoğan ve Bahçeli yarın görüşecek!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'deki Grup Toplantısı'nda erken seçim çağırsında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert açıklamalar! Canlı yayın...Gündem17 Nisan 2018 11:55Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert açıklamalar! Canlı yayın...Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli ile yarın bir araya gelecek.

Bahçeli'den erken seçim çağrısı!Gündem17 Nisan 2018 11:18Bahçeli'den erken seçim çağrısı!MHP genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptığı açıklamada "26 Ağustos 2018'de erken seçim yapılmalıdır."dedi.

 


Kaynak: AjansHaber

Etiketler: Recep Tayyip ErdoğanDevlet Bahçeli


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