Erdoğan ve Bahçeli yarın görüşecek!
Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçim çağrısı yapan Devlet Bahçeli ile görüşecek.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'deki Grup Toplantısı'nda erken seçim çağırsında bulundu.
Gündem17 Nisan 2018 11:55Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert açıklamalar! Canlı yayın...Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli ile yarın bir araya gelecek.
Gündem17 Nisan 2018 11:18Bahçeli'den erken seçim çağrısı!MHP genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptığı açıklamada "26 Ağustos 2018'de erken seçim yapılmalıdır."dedi.
Kaynak: AjansHaber