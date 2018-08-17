Erdoğan tarafından işaret edilen Samsung Türkiye'deki telefonlara zam yaptı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "iPhone alma Samsung al, Vestel al" sözlerini fırsat bilen Samsung, Türkiye fiyatlarına zam yapma kararı aldı.

Dünyanın teknoloji devlerinden Samsung yeni bir hamle daha yaparak tüketicilerini şaşırttı. Güney Kore merkezli şirket; sadece bir tane akıllı telefonuna zam yapmazken diğer telefonlarına zam yaptığını duyurdu.

TÜRKİYE FİYATLARINI YÜZDE 10-15 ARTTIRDI

Samsung, geçtiğimiz hafta tanıttığı yeni amiral gemisi Galaxy Note 9’un fiyatını değiştirmezken diğer amiral gemisi modellerinin Türkiye fiyatlarını yüzde 10 ila 15 arasında arttı.

Samsung Galaxy S9'un eski fiyatı 4899 lira iken yeni fiyatı 5349 lira oldu. 5499 lira olan Samsung Note8'in ise yeni fiyatı 6149 lira olarak açıklandı.

Bunun yanı sıra 5699 lira olan Samsung Galaxy S9+'ın yeni fiyatı 6199 olarak belirlendi.

Kaynak: Ajanslar