Erdoğan Putin'le görüşecek
Erdoğan yaptığı açıklamada Putin'le görüşeceğini açıkladı.
Erdoğan; Katliamı nasıl durdurabiliriz bunu konuşacağız.
Kaynak: AjansHaber
Erdoğan; Katliamı nasıl durdurabiliriz bunu konuşacağız.
Kaynak: AjansHaber
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