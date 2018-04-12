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12 Nisan 2018 13:01 | Son Güncelleme: 12 Nisan 2018 13:05

Erdoğan Putin'le görüşecek

Erdoğan yaptığı açıklamada Putin'le görüşeceğini açıkladı.

Erdoğan Putin'le görüşecek

Erdoğan; Katliamı nasıl durdurabiliriz bunu konuşacağız.


Kaynak: AjansHaber

Etiketler: CumhurbaşkanıPutin


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