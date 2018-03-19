Erdoğan Putin Görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimi kazanan Putin'i tebrik etti. İki lider Nisanda Türkiye'de yapılacak Üçlü Suriye zirvesini de konuştu.

19 Mart tarihinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonla görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeniden devlet başkanı seçilen Putin’i tebrik etti.

Görüşmede, ikili ilişkilere ve nisan ayında Suriye konusunda İstanbul'da yapılacak Üçlü Zirve'ye de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirme konusunda kararlılıklarını teyit etti.

Bilindiği gibi Ruslar, yeni devlet başkanlarını seçmek için 18 Mart tarihinde sandık başına gitti. Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM), Rusya tarafından işgal edilen Kırım’da yaşayan Kırım Tatarlarının yarımadada düzenlenecek yasa dışı Rusya başkanlık seçimlerine katılmayacağını açıklamıştı.

Rusya Merkez Seçim Komisyonu tarafından açıklanan seçimlerin sonuçlarına (oyların yüzde 99,84’u sayıldı) göre oylamada seçmenlerin yüzde 76,67’sinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için oy kullandığı ileri sürüldü. Böylece Rusya’da Vladimir Putin'in devlet başkanlığı 6 yıl daha, yani 2024 yılına kadar devam edecek.

Sonuçları yorumlayan Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) ve Dünya Kırım Tatar Kongresi (DKTK) Başkanı Ukrayna Milletvekili Refat Çubarov, “Rusya başkanlık seçimlerinin ‘sonuçları’, sıcak savaşın seviyesinin bir derece daha arttırılmasıdır” ifadelerini kullandı.

Aralarında Polonya, Slovakya, Fransa, Avusturya, Japonya, Litvanya, Norveç’in de olduğu birçok ülke Rus işgali altında bulunan Kırım Özerk Cumhuriyeti’nde yapılan Rusya başkanlık seçimlerini tanımadığını açıklamıştı.

Kaynak: Ajanshaber