Erdoğan Pelin Çift'in gafını affetmedi

Pelin Çift'in moderatör olduğu 'Cumhurbaşkanı Özel Yayını' programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorduğu sorular ve verdiği cevaplarla şaşırttı. Pelin Çift’in konuya hakim olmaması ve kırdığı potlar sosyal medyada olay oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınındaki 'Cumhurbaşkanı Özel' programında Pelin Çift ve Fatih Er'in sorularını yanıtladı.

"O ŞEHİR HASTANESİ DEĞİL"

Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Pelin Çift arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan birçok ilde şehir hastaneleri yaptıklarını söylemesinin ardından Çift'e "Hiç gördün mü gittin mi?" diye sordu. Pelin Çift'in "Evet annemin rahatsızlığından dolayı Göztepe'dekine gittim" demesi üzerine Erdoğan, "Gitmedi. O şehir hastanesi değil" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Pelin Çift arasındaki diyaloglar bir anda sosyal medyada gündeme oturdu.

Kaynak: Ajanslar