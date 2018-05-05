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05 Mayıs 2018 00:11 | Son Güncelleme: 05 Mayıs 2018 00:17

Erdoğan, Moon Jae-in'in tweetini paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in tweetini paylaştı.

Erdoğan, Moon Jae-in'in tweetini paylaştı

Moon, Twitter hesabındaki Türkçe paylaşımında, "Devlet ziyareti yapan CumhurbaşkanıErdoğan ile güzel bir görüşme yaptım. Türkiye ve Kore birbirinden uzakta olsa da yakın duygular paylaşan 'Kardeş Ülke'lerdir. İki 'Kardeş Ülke'nin ebedi gelişimini umar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sağlık dilerim." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moon Jae-in'in bu tweetini retweet yaptı.


Kaynak: AA

Etiketler: MoonRTE


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