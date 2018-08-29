Erdoğan meydan okudu: Bizi daha tanımamışlar, tanıyacaklar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Medya Oscarları Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada 'Bu milleti daha tanımamışlar, ama tanıyacaklar' ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Bin yıldır acısıyla tatlısıyla bizim olan bu coğrafyaya çok daha sıkı sahip çıkmamız gereken bir dönemden geçiyoruz.

"BİZİ EKONOMİ ÜZERİNDEN SIKIŞTIRMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Şimdi ekonomi üzerinden bizi sıkıştırmaya çalışıyorlar. Türkiye'nin ekonomide çözmesi gereken yapısal sorunları elbette mevcuttur. Biz bunları zaten biliyor ve çözümü için çalışıyoruz.

İnşallah biz bu dalgayı da atlatacağız. Alt yapımız, bunu atlatmaya zaten inanıyorum ki kabiliyetlidir o gücü de vardır.

Gerek ekonomi yönetimimiz, gerek devletimizin diğer kurumları ihtiyaç duyulan tedbirleri alıyorlar, alıyoruz.

"BİZİ DAHA TANIMAMIŞLAR, BİZİ BU TEHDİTLERLE YILDIRMALARI MÜMKÜN DEĞİLDİR"

NATO'da birlikte stratejik ortak olduğumuz bir ülkenin, kalkıp da Türkiye gibi NATO içerisinde ilk üçün içerisinde yer alan bir stratejik ortağına bu şekilde yaklaşımlarda bulunmasını hiç bir cümle ifade edemez.

Biz öyle bir tarihin varisleriyiz ki, bizi bu tehditlerle yıldırmak mümkün değildir. Demek ki onlar bu milleti daha tanımadılar, ama tanıyacaklar. Biz bir ölürüz, bin diriliriz.

"KİMSE MİLLETİN ŞEVKİNİ KIRACAK YOLLARA BOŞU BOŞUNA TEVESSÜL ETMESİN"

Hiç kimse milletimizin içini karartacak, şevkini kıracak, kafasında ve gönlünde şüphe uyandıracak yollara boşu boşuna tevessül etmesin.

Türkiye'nin girdiği her mücadeleden sadece ayakta değil aynı zamanda kazançlı bir şekilde çıkmasından başkaları rahatsız olabilir ama bu ülkenin hiçbir ferdi, hiçbir kuruluşu böyle bir hakka sahip değildir.

Hedefsiz bir ülke pusulasız bir gemi gibidir, ne tarafa gideceğini bilemez. Türkiye çok net hedeflere sahip bir ülkedir. Kısa ve orta vadede 2023 hedeflerimize sıkı sıkıya sahip çıkıyoruz.

Kaynak: Ajanslar