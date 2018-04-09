Erdoğan: Kulaklarından tutup getireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov Ankara'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Kırgızistan bizim için özel bir konuma sahip. Kırgızistan’ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olduk. 2011 senesinde Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi ihdas ederek ilişkilerimizi stratejik ortaklık seviyesine yükselttik.

FETÖ, Türkiye-Kırgızistan iş birliğini dinamitlemeye çalıştı. FETÖ'cüler ve sirayet ettikleri kişiler Türkiye ile Kırgızistan arasına fitne tohumları ekmek için her türlü alçaklığı, kalleşliği sergilediler.

Cumhurbaşkanı Ceenbekov'un bugünkü ziyaretini FETÖ'nün bu çabalarına verilmiş en güzel cevap olarak görüyorum.

"KULAKLARINDAN TUTUP GETİRECEĞİZ"

Türkiye son FETÖ'cü hain de hukuk önünde hesap verene kadar yurt içinde ve yurt dışında bu örgütle mücadelesini sürdürecektir.

FETÖ'cü alçakların ellerini kollarını sallayarak gezmesine kesinlikle taviz vermeyeceğiz. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar, hangi deliğe saklanırlarsa saklansınlar inlerine gireceğiz, kulaklarından tutup adalete teslim edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sayın Ceenbekov'un FETÖ konusunda çok daha dirayetli davranacağına ve gereken önlemleri süratle alanacağına inanıyorum. Biz de FETÖ ile mücadele noktasında ilgili birimlerimizle kendisinin yanında olacağız."

Kaynak: AA