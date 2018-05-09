Erdoğan-İnce görüşmesi başladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Muharrem İnce görüşmesi başladı.

Cumhurbaşkanı adayları Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu ve Selahattin Demirtaş'la görüşen Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan randevu talep etmişti.

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın da bugün İnce’nin randevu talebine ilişkin, “Önümüzdeki birkaç gün içinde bu olabilir. Cumhurbaşkanımız siyasi nezakete son derece ehemmiyet veren bir liderdir. Bu nezaket çerçevesinde elbette Sayın İnce’yi kabul edecektir" demişti.

İNCE, AK PARTİ GENEL MERKEZİ'NDE

Cumhurbaşkanı Erdoğan da İnce'nin görüşme talebine olumlu yanıt verdi. Erdoğan ve İnce'nin görüşmesi AK Parti Genel Merkezi'nde başladı.

Gündem 09 Mayıs 2018 13:41 İnce İnce savrulmalar!Muharrem İnce, Ramazan ayında içki içmesinden sonra soluğu bir anda camide alması muhafazakar seçmenin oyunu almak için yapılmış bir hareket olarak değerlendiriliyor.

Gündem 09 Mayıs 2018 16:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan Muharrem İnce'yle görüşecekMuharrem İnce yaptığı açıklamaya göre, bugün saat 21.00'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geleceklerini bildirdi.

Kaynak: Gündem