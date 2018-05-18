Erdoğan, BM Genel Sekreteri ile görüştü! "Uluslararası barış tehlikede!"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'le telefonda görüştü. Görüşmede Filistin ve Suriye konuları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres’le görüşmesinde, İsrail'in Gazze'deki vahşetine uluslararası camianın daha sert tepki göstermesi gerektiğini vurguladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Guterres, telefonda yaptıkları görüşmede, BM İnsan Hakları Konseyi’nin İsrail'i kınayarak Gazze'deki olayları araştırmak için bağımsız bir soruşturma komisyonu kurulmasını kabul etmesini de olumlu bir gelişme olarak niteledi.





Kaynak: Ajanslar