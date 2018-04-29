Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gündemimizde bedelli askerlik yok

Özbekistan ziyareti öncesinde Atatürk Havalimanı'nda soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündemlerinde bedelli askerlik olmadığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan ziyareti öncesinde Atatürk Havalimanı'nda soruları yanıtladı.

Abdullah Gül'ün açıklamaları sorulan Erdoğan, "Ben bu konuyla ilgili hiçbir değerlendirme yapmayacağım zaten Sayın Gül değerlendirmeleri kendileri de yaptılar. Sadece sizlere de teşekkür edeceğim. Seçim meydanı herkese açıktır ve seçim meydanı da bu noktada zaten temenni ederiz bir an önce her siyasi parti adayını belirler ve ona göre de biz de kampanyamızı çok daha değerli kılacak adımlarımızı atarız" dedi.

Kaynak: Ajanslar