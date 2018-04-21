Erdoğan açıkladı! Adil Öksüz getirilebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca, Adil Öksüz'le ilgili önemli bir istihbarat aldıklarını, doğru çıkarsa gerekli adımın atılacağı bilgisini de verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NTV'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye'den papaz Brunson'u isteyen ABD'ye FETÖ hatırlatmasında bulunan Erdoğan, "400 dönümlük yerde paşa paşa yaşıyor, niye deport etmiyorsunuz" dedi.

Erdoğan konuyla ilgili şunları söyledi:

FETÖ ile mücadele kararlılıkla sürecek, taviz vermek mümkün değil. Arkasında ABD var, bu adam 400 dönümlük yerde paşa paşa yaşıyor. Brunson'u istiyorsanız, atılan adımlara bir bakın. Suçluları iadesi anlaşmasıyla bu adamı niye deport etmiyorsun? Yurtdışından 83 FETÖ'cüyü getirdik, bunlar kararlılıkla devam ediyor. 19 ülkeden 83 FETÖ yöneticisini getirdik.

ADİL ÖKSÜZ'LE İLGİLİ İSTİHBARAT!

Adil Öksüz'le ilgili önemli bir istihbarat aldıklarını da duyuran Erdoğan, "takipteyiz, iz sürüyoruz. Bazı bağlantıları kurulmuş vaziyette. İstihbarat doğru çıkarsa Adil Öksüz'le ilgili adımı da atacağız" ifadesini kullandı.

Kaynak: AA