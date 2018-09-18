Erdoğan ABD'li şirketlerle görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın ABD'li şirket yöneticilerini Külliye'de kabul edecek. Görüşmeye 30 dolayında şirket yöneticisinin katılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın sabah saatlerinde Türkiye’de faaliyet gösteren 30 dolayındaki ABD’li şirketin genel müdür düzeyindeki yöneticileriyle toplantı yapacak.

30 ŞİRKET YÖNETİCİSİ KATILACAK

Toplantıya 30 civarında şirketin yöneticisinin katılması bekleniyor.

Bu kapsamda AmCham (Türk Amerikan İşadamlari Derneği) ve YASED üyesi en büyük Türkiye’de yerleşik firmalar olacak. Microsoft, Google gibi firmaların da toplantıda olacağı belirtiliyor.

Kaynak: Ajanslar