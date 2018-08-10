Başkan Erdoğan Bayburt ve Gümüşhane'ye havaalanı müjdesi

Başkan Erdoğan Bayburt ve Gümüşhane'ye havaalanı inşa edeceklerini açıkladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bayburt Valiliği'ni ziyaret etti. Başkan Erdoğan, Vali Ali Hamza Pehlivan tarafından karşılandı.

KALABALIĞI SELAMLADI



Ziyaret, basına kapalı gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Valilik çıkışında kendisini bekleyen kalabalığı selamladı. Erdoğan, daha sonra "Bayburt Buluşması"nda vatandaşlara hitap etmek üzere Cumhuriyet Caddesi'ndeki alana geçti.







PROJELER HAKKINDA BİLGİ VERDİ



Burada gündemi meşgul eden birçok konuya da değinen Başkan Erdoğan, hayata geçirecekleri projeler hakkında da bilgi verdi.



BAYBURT VE GÜMÜŞHANE'YE HAVAALANI MÜJDESİ



Başkan Erdoğan, Bayburt ve Gümüşhane'ye havaalanı müjdesini vermeyi de ihmal etmedi.

Kaynak: Ajanslar