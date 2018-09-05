Erdal Cindoruk kimdir? Kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı?

Usta oyuncu, tiyatrocu Erdal Cindoruk kimdir? Sen Anlat Karadeniz dizisi ile seyircilerin karşısına çıkmaya hazırlanan Erdal Cindoruk kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı? Detaylar Ajanshaber.com'da.

ATV'de izleyicilerin karşısına çıkan Sen Anlat Karadeniz dizisi ile seyirciyle buluşacağını açıklayan Erdal Cindoruk kimdir aratması yapılmaya başlandı. Usta oyuncu diziye katılmasının müjdesini sosyal medya üzerinden açıkladı. Yeni sezonun başlamasına az bir vakit kala çekimleri başlanan dizi de Erdal Cindoruk da olacak. Peki Erdal Cindoruk kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı?

ERDAL CİNDORUK KİMDİR?

Usta oyuncu, tiyatrocu Erdal Cindoruk bu sezon Sen Anlat Karadeniz dizisi ile izleyicilerin karşısına çıkacak. Yeni sezonda oynayacağı karakterin bir mafya babası olduğunu açıklayan Erdal Cindoruk sevenlerine müjdeyi verdi. Bunun üzerine Erdal Cindoruk kimdir aratmaları yapılmaya başlandı.

Usta oyuncu, tiyatrocu Erdal Cindoruk 1965 yılında dünyaya geldi. Henüz 14 yaşında iken Adana Şehir Tiyatrosu’nda ufak tefek işlerle çalışmaya başlamıştır.

25 SENE ŞEHİR TİYATROLARINDA OYUNCULUK YAPTI

Oyuncu Caner Cindoruk yeğeni’dir. Erdal Cindoruk Adana doğumludur.

25 sene Adana Şehir tiyatrolarında oyunculuk yapmış, Adana Belediyesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. 1996 senesinde Adana Seyhan Belediyesi Şehir Tiyatrosu kurulurken Genel Sanat Yönetmeni olmuş 50’den fazla oyunda sahne almış, 18 oyunu ise sahneye koymuştur.

BİRÇOK FİLMDE VE DİZİDE OYNADI

Eşi Mimar ve oyuncu Duygu Akşen’dir. Bu evliliğinden 2008 doğumlu Kumru isminde bir kızı vardır.

Bugüne kadar Yılanı Öldürseler, Emret Bakanım, Zıkkımın Kökü, Tatlı Hayat, Emanet, Kasırga İnsanları, Sırlar Dünyası, Yuvadan Bir Kuş Uçtu, Kurtlar Vadisi, Aliye, Avrupa Yakası, Bütün Çocuklarım, Büyük Yalan Gizli Dünyalar, Cennet Mahallesi, Gümüş, Kandil, Yanık Koza, Şifre, Eksi 18, Yolcu, Doludizgin Yıllar, Abimm, Sakarya Fırat, Evvel Zaman Hikayesi, Can, Kadın İşi Banka Soygunu, Sürgün İnek, Kızıl Elma, O Hayat Benim, Kafes, Leblebi Tozu ve Babaların Babası gibi sinema ve dizilerde rol almıştır.

En son TRT 1 ekranlarında yayınlanan Yalaza dizisinde Yaşar Çelik karakterini canlandırmıştır.

Kaynak: AjansHaber