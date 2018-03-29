Entarisiz Prens Kahvecide

Veliaht Prens, Amerika'daki temasları kapsamında Mike Bloomberg ile kahve içmeye gitti. İkilinin tercihi Starbucks oldu.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın Amerika'daki temasları sürüyor.

Orta Doğu'daki sorunları çözerek bölgeyi yeni bir Avrupa yapacağını savunan Selman, imaj değişikliğine de başladı.

ENTARİSİZ PRENS

New York'taki temaslarında takım elbise giymeye başlayan Prens, dünyanın en zengin 8. kişisi olarak bilinen Mike Bloomberg ile bir araya geldi.

KORUMALAR KAPIDA KALDI

Birlikte Starbucks'a giden ikili için caddede güvenlik önlemleri alındı.

Selman ile Bloomberg, kahvelerini yudumlayarak bir süre sohbet etti.

O anlarda çekilen fotoğraflar Twitter hesaplarından paylaşıldı.

Dünya 28 Mart 2018 10:07 Salman Hayaline KavuştuSuudi Arabistan ile ABD şirketleri arasında 16 milyar dolar değerinde 36 mutabakat zaptı imzalandığı bildirildi.

Kaynak: Ajanslar