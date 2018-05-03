Son Dakika!
Engin Altan Diziden ayrılıyor ! Peki şimdi ne olacak ? İşte detaylar...

Engin Altan Diziden ayrılıyor ! Peki şimdi ne olacak ? İşte detaylar...

TRT 1 ekranlarının reyting rekoru kıran dönem dizisi Diriliş Ertuğrul'da başrol oynayan Engin Altan Düzyatan ayrılıyor mu? Dizide Ertuğrul Bey karakterini oynayan ve binlerce takipçisi bulunan Engin Altan senaryo gereği önümüzdeki sezon olmayacak mı? İşte gündemdeki tüm haberler...
1016
Yaşam 03 Mayıs 2018 - 13:48

EN ÇOK İZLENEN VİDEOLAR

DİĞER GALERİLER

20 DAKİKA MEZARDA KALAN ADAMDAN İBRETLİK SÖZLER

İBRETLİK SÖZLER

BİZE RESMEN BÖCEK YEDİRİYORLAR

BİZE RESMEN BÖCEK YEDİRİYORLAR

DEVEDEN ASKERE AĞIR DARBE!

DEVEDEN ASKERE AĞIR DARBE!

KİMSEYE KARŞI ÖNYARGILI OLMAYALIM! OTOBÜSTE TACİZE UĞRADIĞINI SANDI VE...

OTOBÜSTE TACİZE UĞRADIĞINI SANDI VE