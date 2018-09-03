Engelli torbacı uyuşturucuları tuvalete atarken yakalandı

İstanbul Beyoğlu’nda yaşayan 'Topal Demet' lakaplı engelli kadın torbacı, evine düzenlenen operasyonla, sürünerek gittiği tuvalete skunk adlı maddeyi atarken yakalanıp tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı Sokak Suçları ve Narkotim Büro Amirliği ekipleri, Beyoğlu’nda peşinde oldukları torbacı bir kadının uyuşturucu madde satışı yaptığına dair ihbar aldı.

İhbar üzerine tim, “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan cezaevine girdikten sonra fiziksel engelli olması nedeniyle tedavi olması için “denetimli serbestlik” yasasıyla salıverilen “Topal Demet” lakaplı Zöhre T.’nin (46) Tarlabaşı’nda bir evde olduğunu belirledi.

Fiziki ve teknik takiplerin ardından narkotimleri, geçtiğimiz Perşembe günü saat 19.00 sıralarında Çukur Mahallesi Tek Kuyulu Sokak üzerinde tespit edilen tek odalı eve operasyon düzenledi.



TUVALETE SKUNK ATARKEN YAKALANDI



Operasyonda kapısını koçbaşıyla kırarak eve giren polis, fiziksel engelli kadının akülü tekerlekli sandalyeden indikten sonra sürünerek tuvalete gittiğini fark etti. Hemen tuvalete giren polis, kadını kucağındaki çok miktarda “skunk” diye tabir edilen uyuşturucu maddeyi deliğe atarken suçüstü yakaladı.

Kadını hemen yerden kaldırarak sandalyesine oturtan polis, evde bulunan R.A.’yı da yere yatırarak kelepçeledi. Ardından tim tuvaletin deliğindeki maddelere tek tek çıkartarak el koydu.

"HASTA OLDUĞUM İÇİN İÇİYORUM"



Aramaların ardından polise aldığı uyuşturucu madde miktarını söyleyen kadın, “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan 7 adet kaydı olmasına rağmen ekiplere, maddeyi satmadığını hasta olduğu için içtiğini iddia etti.

Her defasında fiziksel engeli ve vücudundaki yaraları bahane ederek tedavi olmak için cezaevinden çıktığı öğrenilen kadının, bu sayede zehir satmaya devam ettiği ortaya çıktı.

TUTUKLANDI



Operasyonun ardından gözaltına alınarak Kasımpaşa Polis Merkezi’ne götürülen torbacı kadın, işlemlerinin yapılmasının ardından “uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak” suçundan sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Evde gözaltına alınan R.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.















Kaynak: Ajanslar