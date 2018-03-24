Engelli Gençler Afrin İçin Şarkı Yaptı

İBB Engelliler Müdürlüğü'nde eğitim alan, "İSEMX" adlı grup oluşturan otistik ve görme engelli 6 genç, hazırladıkları "Afrin'e Doğru" isimli parçayı şehitlere ve gazilere hediye etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Engelliler Müdürlüğü'nde (İSEM) eğitim alan 6 genç, bir grup kurarak Afrin için şarkı yaptı. Aralarında otistik ve görme engellilerin bulunduğu "İSEMX" isimli grubun yaptığı şarkı için klip de çekildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zeytin Dalı Operasyonuyla Afrin'de kontrolü sağlayan Mehmetçiğin ortaya koyduğu yiğitlikten ilham alarak "Vatan için biz de varız" sloganıyla hareket eden gençlerin yaptığı "Afrin'e Doğru" isimli şarkı, şehitlere ve gazilere hediye edildi.

Grup, AK Parti tarafından seçim şarkısı olarak da kullanılan "Dombra"nın müziğini kullandı.

Daha sonra seslendirilen şarkının klibi için Genelkurmay Başkanlığı'yla irtibata geçilerek asker üniforması desteği alındı.

Aranjörlüğünü otizmli Yıldırım Beyazıt Yakar'ın yaptığı grupta, otizmli Buğra Barbaros Bozacı, görme engelliler Adem Sevindik, Ercan Yaseminseven, Ercan Kılıçarslan ve Saim Şelik yer aldı.

"Afrin'e Doğru" şarkısının klip proje yönetmenliğini Nergiz Özdemir, sanat yönetmenliğini ise Murat Uçtu yaptı.

Kaynak: AA