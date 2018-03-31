Enerjide istimlak kararı

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce Diyarbakır'da 50 dönümlük bir arazi istimlak edilecek.

Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, N.V. Turkse Perenco şirketinin başvurusunu değerlendiren Genel Müdürlük, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bulunan 50 bin 110,45 metrekarelik arazinin kentteki petrol işletme ruhsat sahasında yapılması planlanan Şahaban-02 ve 03 lokasyonları ile lokasyon yolları, Şahaban-11 lokasyonu, lokasyon yolu ve boru hattı, Şahaban-14 lokasyonu ve petrol toplama merkezi, Şahaban petrol kapanı ve yolu, Güney Kurkan 5 ve 8 lokasyon yolu ve boru hattı ile Şahaban-Kayaköy sahaları arası ulaşım yolu, boru hattı ve enerji nakil hattı için kamulaştırılmasına karar verdi.

Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce ayrıca, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Adıyaman'ın Kahta ve Gerger ilçelerinde sahip olduğu petrol işletme ruhsatının süresinin, sahanın mevcut rezerv durumu, yıllık üretim miktarlarıyla yatırım ve üretim programı dikkate alınarak, 8 yıl uzatılmasına karar verildi.

3 şirketin Batman, Diyarbakır, Antalya ve Burdur'da bulunan bazı paftalarda petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracatları reddedildi.

TPAO'nun Adıyaman'daki başka bir petrol işletme ruhsat sahasında yapılması planlanan Karakuş Kampı ek yolu için gerekli olan ve Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bulunan taşınmazın 637,75 metrekarelik kısmının istimlakine karar verilmesi için de müracaatta bulunulduğu belirtildi.

- Elektrik üretimi için ihale

Bu arada, İzmir Büyükşehir Belediyesince Harmandalı Düzenli Atık Depolama Sahası'nın rehabilitasyonu ve deponi gazından elektrik enerjisi üretilmesi işi ihaleye çıkarıldı.

İhale, 19 Nisan Perşembe günü saat 14.00'te Belediyede yapılacak.

İstekliler tekliflerini ihale günü saat 12.00'ye kadar verebilecek.

Kaynak: Ajanslar