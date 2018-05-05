Enerji Bakanı Berat Albayrak İstanbul Gençlik Festivali'nde konuştu

Enerji Bakanı Berat Albayrak İstanbul Gençlik Festivali'nde Terör örgütü YPG/PKK'ya karşı yürütülen Afrin harekatının başarısından bahseden Bakan Albayrak, "Afrin'deki harekatta başarılı olmamızda yerli teknolojimizin önemi var" dedi.

Albayrak'ın açıklamalarından satırbaşları:

"TÜRKİYE'NİN 2023, 2053, 2071 HEDEFİ VAR"

Bugünü o kadar okumalıyız ki geleceğe öyle adım atalım. Her bir kurumun, devletin hedefi vardır. Türkiye'nin 2023, 2053, 2071 hedefi var.

Bu yolculuk içerisinde bir hedefimiz var. Bu ülkeyi bir üst lige çıkarmanın gayreti içindeyiz. Bu süreç hepimizden tek tek başlıyor.

Bugünü doğru okursak geleceği öyle planlarız. Geleceği en iyi gençlerin okuduğuna inanıyorum.

Enerji Bakanı Berat Albayrak: Afrin'deki harekatta başarılı olmamızda...

"AFRİN'DEKİ HAREKATTA BAŞARILI OLMAMIZDA..."

Afrin'deki harekatta başarılı olmamızda yerli teknolojimizin önemi var.

Sadece ilim yeterli değil, ilim imtihanı çok zordur. Faziletli bir ilime ulaşmak amacımız olmalı.

Şunu aklımızdan çıkarmayacağız; 'Bugün dünden iyi olacak.'

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Ajanslar