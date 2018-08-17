Endoznezya'daki depremde can kaybı 460'a ulaştı
Geçtiğimiz hafta Endonezya'da meydana gelen deprem sonucu ölü sayısının 460'a ulaştığı açıklandı
Geçtğimiz pazar Endonezya'da 70 binden fazla yapının zarar gördüğü ve 510 milyon dolar maddi zarar oluşturan deprem meydana geldi. Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, depremde hayatını kaybedenlerin 460'a ulaştığını açıkladı.
EĞİTİMDE AKSAMA YAŞANIYOR
Okulların enkazda kalmasıyla 100 binden fazla öğrencinin eğitiminde aksama yaşanırken, Devlet Başkanı Joko Widodo yıkılan okulların en hızlı şekilde tekrar inşa edileceğini açıkladı.
Kaynak: Ajanslar