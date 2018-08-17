Son Dakika!
17 Ağustos 2018 09:43 | Son Güncelleme: 17 Ağustos 2018 09:45

Endoznezya'daki depremde can kaybı 460'a ulaştı

Geçtiğimiz hafta Endonezya'da meydana gelen deprem sonucu ölü sayısının 460'a ulaştığı açıklandı

Endoznezya'daki depremde can kaybı 460'a ulaştı

Geçtğimiz pazar Endonezya'da 70 binden fazla yapının zarar gördüğü ve 510 milyon dolar maddi zarar oluşturan deprem meydana geldi. Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, depremde hayatını kaybedenlerin 460'a ulaştığını açıkladı.

EĞİTİMDE AKSAMA YAŞANIYOR

Okulların enkazda kalmasıyla 100 binden fazla öğrencinin eğitiminde aksama yaşanırken, Devlet Başkanı Joko Widodo yıkılan okulların en hızlı şekilde tekrar inşa edileceğini açıkladı.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: DepremEndonezya


0Yorum Yap