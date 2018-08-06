Endonezya'daki şiddetli deprem anında imam namaza devam etti

Endonezya'da meydana gelen 7.0 büyüklüğündeki depremde, cemaate namaz kıldıran imamın, deprem esnasında ara vermeyerek namazı tamamladığı görüldü.

Görüntülerde, 91 kişinin ölümüne ve çok sayıda kişinin yaralanmasına yol açan 7.0 büyüklüğündeki deprem esnasında cemaate namaz kıldıran imamın ancak duvara tutunarak namazı tamamlamayı başardığı görülüyor.

SOSYAL MEDYADA HIZLA YAYILDI

Bir cep telefonu kamerasyıla kaydedilen görüntülerde ayrıca, deprem başladığında cemaatten bazılarının namazı bırakıp gittiği, fakat kaçanların saflarının diğerleri tarafından doldurularak namaza devam ettikleri görülüyor.

İmamın görüntüleri, sosyal medyada paylaşılmasının ardından çok sayıda paylaşım aldı.

Bu arada, yaşanan depremde ölü sayısının 98'e yükseldiği ve Lombok adasında bulunan 2 binden fazla turistin bölgeden tahliye edildiği öğrenildi.

Kaynak: Ajanslar