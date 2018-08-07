Endonezya'da turistlerin bekleyişi havalimanında sürüyor

Endonezya'nın Lambok Adası'nda 7 şiddetinde meydana gelen depremin ardından ülkelerine dönmek isteyen turistler havalimanında sabahladı.

Endonezya'nın Lombok Adası'nda meydana gelen 7 şiddetindeki depremin bilançosu ağırlaşıyor. Dün yapılan açıklamada depremin 142 kişinin ölümüne neden olduğu belirtildi.





ÖLÜ SAYININ ARTMASINDAN ENDİŞE DUYULUYOR



Adada yoğunlaşan arama kurtarma çalışmaları sonrası ölü sayısının daha da artmasından endişe duyuluyor. Hastaneye sevk edilen yaralıların tedavisi ise sürüyor.





UÇAKLARINI BEKLİYORLAR



Depremin ardından turistler de ülkeyi terk etmek için birbiriyle yarışıyor. Dün sahilllerde bulunan teknelerle şehir merkezine taşınan turistler şimdi de havalimanlarında sabahlayarak uçaklarını bekliyor.

Kaynak: Ajanslar