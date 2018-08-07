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07 Ağustos 2018 08:59 | Son Güncelleme: 07 Ağustos 2018 09:04

Endonezya'da turistlerin bekleyişi havalimanında sürüyor

Endonezya'nın Lambok Adası'nda 7 şiddetinde meydana gelen depremin ardından ülkelerine dönmek isteyen turistler havalimanında sabahladı.

Endonezya'da turistlerin bekleyişi havalimanında sürüyor

Endonezya'nın Lombok Adası'nda meydana gelen 7 şiddetindeki depremin bilançosu ağırlaşıyor. Dün yapılan açıklamada depremin 142 kişinin ölümüne neden olduğu belirtildi.



ÖLÜ SAYININ ARTMASINDAN ENDİŞE DUYULUYOR

Adada yoğunlaşan arama kurtarma çalışmaları sonrası ölü sayısının daha da artmasından endişe duyuluyor. Hastaneye sevk edilen yaralıların tedavisi ise sürüyor.


UÇAKLARINI BEKLİYORLAR

Depremin ardından turistler de ülkeyi terk etmek için birbiriyle yarışıyor. Dün sahilllerde bulunan teknelerle şehir merkezine taşınan turistler şimdi de havalimanlarında sabahlayarak uçaklarını bekliyor.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: BekleyişEndonezyaTuristlerDeprem


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