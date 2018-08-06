Endonezya'da şiddetli depremin ardından binlerce kişi tahliye edildi

Endonezya'nın doğusundaki Lombok Adası'nda meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremden sonra yaklaşık 20 bin kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Bu şiddetli depremde şu ana kadar 98 kişi yaşamını yitirdi.

Endonezya'nın doğusundaki Lombok Adası'nda meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 98'e yükseldiği bildirildi. Depremin ardından yaklaşık 20 bin kişi güvenli bölgeye yerleştirildi.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 98'E ÇIKTI

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, yaptığı açıklamada, ülkenin doğusundaki Lombok Adası'nda meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde ölü sayısının 98'e çıktığını belirtti.

Depremde toplamda 236 kişinin yaralandığı bilgisini paylaşan Nugroho, 20 binden fazla kişinin belirli noktalardaki güvenli alanlara yerleştirildiğini ifade etti.



Bölgede özellikle kırsal alanlarda arama kurtarma çalışmaları devam ederken, yetkililer, bazı yol ve köprülerin zarar görmesi nedeniyle belli alanlara ulaşımın güçlükle sağlandığını belirtti.

DEPREMİN ARDINDAN ARTÇI SARSINTILAR YAŞANDI

Bu arada depremin ardından dünden bu yana da bölgede yaklaşık 200'e yakın artçı sarsıntı yaşandığı bildirildi.



Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), dün akşam merkez üssü Lombok'un 27 kilometre kuzeydoğusu olan ve 15 kilometre derinlikte meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremin ardından verilen tsunami uyarısını kaldırmıştı.

Ülkede geçen hafta aynı bölgede meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde 16 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: Ajanslar