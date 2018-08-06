Endonezya'da deprem paniği devam ediyor

Endonezya'da meydana gelen 7 şiddetindeki deprem sonrası ölü sayısı 82'ye ulaştı. Sayının daha da artması bekleniyor.

Endonezya'nın Lombok Adası'nda meydana gelen 7 şiddetindeki depremin bilançosu ağırlaşıyor. Yetkililer arama kurtarma çalışmalarını adada artırdı.





YERİN 10 KİLOMETRE ALTINDA MEYDANA GELDİ





Sahilleri ve yürüyüş parkurlarıyla ünlü olan adada depremden sonra tsunami uyarısı yapılmıştı, ancak sonra bu uyarı geri çekildi. Amerikan Jeolojik Araştırma Kurumu, depremin merkez üssünün adanın kuzeyi ve yerin 10 kilometre altında meydana geldiğini açıkladı.

82 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ





Meydana gelen bu büyük depremin ardından 82 kişi yaşamını yitirdi ve birçok yaralı var. Yetkililer bu sayının artmasından endişe duyuyor.

ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANDI

Deprem sonrası evlerden kopan parçalar sokaklara yayıldı. Binlerce bina hasar görürken, elektrik kesintileri yaşandı. Adada yaşayanlar kendini dışarı atarak geceyi dışarda geçirdi. Bu anları ise bir polis memuru fotoğrafladı.

Endonezyalı yetkililer, Lombok'un başlıca kenti Mataram'da çürük malzemelerle inşa edilen çok sayıda binanın hasar gördüğünü belirtti. Ada sakinleri sarsıntıyla beraber binalardan dışarı koştular. Mataram'ın bazı kesimlerinde elektrikler kesildi. Hastaneye sevk edilenlerin tedavisi sürüyor.

Kaynak: Ajanslar