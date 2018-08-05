Endonezya'da 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Endonezya'da 7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu şiddetli depremden Lombok Adası etkilendi.

Endonezya’ydaki Lombok Adası’nın kuzey sahillerinde şiddetli bir deprem meydana geldi. 6.8 şiddetinde depremde ölen ya da yaralanan olmazken yetkililer incelemelere başladı.

TSUNAMİ UYARISI YAPILDI

Yapılan açıklamada depremin yerin 10 kilometre derininde meydana geldiği ifade edildi. Fakat depremden kısa bir süre sonra ABD’li yetkililer depremin 7.0 şiddetinde olduğunu duyurdu. Yetkililer tsunami uyarısı yaptı.

GEÇEN HAFTA 10 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Endonezya'nın Batı Nusa Tenggara bölgesinde 6.4 büyüklüğünde geçen hafta meydana gelen depremde 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Ajanslar