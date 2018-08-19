Endonezya'da 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Belanting'in 4 kilometre güneyi olan depremin yerin 20,3 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Belanting'in 4 kilometre güneyi olan depremin yerin 20,3 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.
Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığıyla ilgili bilgi verilmedi.
7 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMDE 460'TAN FAZLA KİŞİ ÖLMÜŞTÜ
Bu sabah da Lombok Adası'nın doğusunda 6,3 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
İki hafta önce adada meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde 460'tan fazla kişi hayatını kaybetmişti.
Kaynak: AA