En iyi kameraya sahip olan telefonlar belli oldu

İnsanlar en iyi kameraya sahip olanlar telefonlar listesini telefon alırken fikir sahibi olmak için merak ediyor. En iyi kameraya sahip olan telefonlarla belli oldu.

Günlük hayatımızda artık akıllı telefonlar önemli bir yer kaplamaktadır. Akıllı telefonların kameraları da insanların cihaz alımında incelediği özellikler arasında yer alıyor. Teknoloji meraklıları telefon alırken mutlaka ön ve arka kamerasının megapikseline mutlaka bakıyor. Birçok teknoloji devi telefon markası sahibi firmalar kameralara bu sebeple dikkatli ediyor. Teknoloji devlerinin arasında yapılan bu araştırma neticesinde en iyi kameraya sahip olan telefonlar belli oldu. Bizlerde bu haberimizde En iyi kameraya sahip olan telefonlar ile ilgili detaylı bir liste oluşturduk. Kamera özelliği açısından dikkat çeken telefonlar haberimizde.

EN İYİ KAMERAYA SAHİP OLAN TELEFONLAR

Teknolojinin gelişmesiyle beraber akıllı telefonlar günümüzde dünyanın her yerinde insanların hayatında önemli bir yer kaplamaktadır. Telefon satın alacak bireyler öncelikle telefonun özelliklerine bakmakta ve seçimini buna göre yapmaktadır. Sosyal medya kullanımının artmasıyla insanlar Facebook, Twitter ve Instagram gibi platformlara resimlerini atmaktadır. Bu sebeple telefonlarının kamerasına ve megapikseline bakarak satın alma tercihlerini yapmaktadır. Bizlerde sizler için en iyi kameraya sahip olan telefonlar listesini derledik. İşte en iyi kameraya sahip olan telefonlar...

1- İphone 8/ 8 Plus



Ön kamerası HD 7 MP, arka kamerası ise 12 MP özelliğe sahiptir. 2 model de harika kamerası, parmak izi sensörü ile dikkat çekiyor. Bu modellerin iPhone telefonlar için en büyük özelliği ise, alışılagelmiş kulaklık girişinin bulunduğu son modelleri olması.

2- Google Pixel

8MP ön kamera, 12.3 MP arka kamera özelliğine sahiptir. Google, Pixel 2 ve Pixel 2 XL modellerini tanıttığında, en çok övündüğü yönlerden biri ise, cihazların kamerası ve kamera uygulamasıydı. "Xda-developers" şimdi o kamera uygulamasını eski "Google" telefonlara sahip olanlar için indirilebilir bir uygulama haline getirdi.

3- Samsung Galaxy S9 +

Galaxy S9 +, bir çift arka kameraya sahip. Çeşitli ışıklandırmalarla mümkün olan en iyi çekimleri sağlamak için ayarlanabilen bir değiştirme aparatına da sahip. Gündüz saatlerinde GS9 +, net bir doygunlukla keskin ve doğru fotoğraflar çekiyor ancak HDR tekniğiyle çekilen fotoğraflarda çok da iyi bir performans sergilemiyor. Galaxy S9 +, özellikle düşük ışık koşullarında çekilen fotoğraflar için mükemmel bir cihaz.

4- Samsung Galaxy S8 Active

5- Sony Xperia Z5

Sony'nin kamera konusunda ne kadar iddialı olduğunu herkes bilir. Kendi sensörlerini üreten firma, son modeli Xperia Z5 ile de bir hayli iddialı. 23MP değerinde arka kameraya sahip olan Xperia Z5, bu kamera donanımından fazlasını sunuyor.

Öne çıkan özellikleri -5.2-inç, 1080x1920 piksel ekran

-23-megapiksel kamera

-32 GB depolama alanı, 3 GB RAM

-Sekiz çekirdekli Snapdragon 810 yonga seti

-2900mAh pil

6- LG G4

Cihazda lazer otofokuslu, f1.8 diyafram aralığına sahip 16MP değerinde arka kamera bulunuyor. Cihaz, Oto ve Basit modlarıyla gündelik hayatta kaliteli fotoğraflar çekmenize olanak sağlıyor.

Öne çıkan özellikleri -5.5-inç, 1440x2560 piksel ekran

-16-megapiksel kamera

-32 GB depolama alanı, 3 GB RAM

-Sekiz çekirdekli Snapdragon 808 yonga seti

-3000mAh pil

7- iPhone X

iPhone X, geliştirilmiş bir telefoto kamera ile geldiği için işler değişti. iPhone X’un telefoto kamerası iPhone 7 Plus’ın kamerasına göre 5 kat daha az ışıklı ortamlarda bile çalışıyor. iPhone X’de 2x yakınlaştırılmış bir görüntü yakalamak istediğinizde telefoto lensi devreye giriyor. Videoda görüldüğü gibi iPhone X telefoto kamera, 16 lux aydınlatma değerine sahip ortamda bile çalışmaya devam ediyor. Bu değerin altına düşünce sadece geniş açılı kamera çalışıyor.

8- Samsung Galaxy Note 5

f/1.9 diyafram aralığına, 28mm, OIS, otofokus ve LED flaşlı bir kameraya sahip olan cihaz, 16 MP değerinde etkileyici bir kameraya sahip.

Öne çıkan özellikleri -5.7-inç, 1440x2560 piksel ekran

-16-megapiksel kamera

-32/64 GB depolama alanı, 4 GB RAM

-Sekiz çekirdekli Exynos 7420 yonga seti

-3000mAh pil

Kaynak: AjansHaber