En hızlı çay içme yarışmasını Türkiye kazandı

Rize'de 9'uncusu düzenlenen festivalde en hızlı çay içme yarışmasına. 8 ülkeden temsilcilerin katıldı. Yarışmayı, Türkiye adına katılan Oğuzhan Çalapkulu kazandı.

Fındıklı ilçesinde gerçekleştirilen Uluslararası Tulum ve Müzik Festivali'ne Rize, Ankarave İstanbul'dan gelen halk dansları topluluklarının yanı sıra Rusya, Ukrayna, İran, Azerbaycan, Gürcistan, Osetya ve Çeçenistan'dan gelen yaklaşık 450 dansçı da katıldı. Burada halk dansları toplulukları, tek tek sahne alarak bölgelerine ve ülkelerine ait halk oyunlarını sahneledi.

8 ÜLKE KATILDI



Gösterilerin ardından en hızlı çay içme yarışması yapıldı. Türkiye, Rusya, Ukrayna, İran, Azerbaycan, Gürcistan, Osetya ve Çeçenistan'dan gelen gurupları temsilen birer yarışmacı 2 dakikada boyunca önlerindeki 5 bardak sıcak çayı içmeye çalıştı.

2 DAKİKADA 4 BARDAK ÇAY



Eğlenceli anların yaşandığı ve renkli görüntülerin ortaya çıktığı yarışmayı, 2 dakikada 4 bardak sıcak çayı içen Rizeli Oğuzhan Çalapkulu kazandı.

Günde yaklaşık bir demlik çay içtiğini belirten Çalapkulu'na, festival komitesi tarafından birincilik kupası verildi. Çalapkulu, kupayı ekip arkadaşları ile birlikte kaldırdı. Bir hafta sürecek olan festival, kent merkezinde düzenlenecek gösterilerle sona erecek.

Kaynak: AA