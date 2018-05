Ramazana özel en güzel Cuma mesajları (18 Mayıs 2018)

Ramazana özel en güzel cuma mesajları insanlar tarafından internette sıkça aranan konular arasında yer alıyor. Cuma mesajları sözlerini haberimizde bulabilirsiniz.

Cuma mesajları Ramazan ayının gelmesiyle Müslümanlar tarafından merak konusu oldu. Mübarek bu ayda insanlar sevdiklerine en güzel mesajlarını atarak onların cumasını tebrik etmek istiyor. Sizlerde Ajans Haber ekibi olarak derlediğimiz cuma mesajlarını sevdiklerinize, arkadaşlarınıza ve ailenize göndererek onların cumasını kutlayabilirsiniz. Ramazana özel en güzel cuma mesajları insanlar tarafından ilgiyle internette aranıyor. Sizde sosyal medya hesaplarınızdan, konuşma programı Whatsapp'ınızdan sevdiklerinize kısa cuma mesajları atabilirsiniz. Ajans Haber olarak en güzel cuma mesajları sözlerini sizler için derledik.

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI

Ramazana girdiğimiz bu mübare günde sevdiklerinize, tanıdıklarınıza, dostlarınıza ve akrabalarınıza dua şeklinde cuma mesajı göndererek onların cumasını kutlayabilirsiniz. Dua şeklinde göndereceğiniz mesajlarla bu mübarek üç aylarda sevdiklerinizin cumasını kutlayabilirsiniz. Bu mübarek ayda cuma günlerini dua ederek geçirmek hayırlıdır. Bugünü dua ve ibadetle geçirmek son derece hayırlıdır. Bu mübarek cumayı iyi değerlendirerek bu aydaki belaları başınızdan def edebilirsiniz.

CUMA NEDEN MÜBAREK BİR GÜNDÜR?

Cuma; cem olmak, toplanmak manalarına gelir Cuma günü, Müslümanlar için çok önemli bir gündür.Bu günde Müslümanlar camide toplanıp birlikte Cuma namazını kılarlar Topluca yapılan bu ibadet, o günü bayram günü değerine yükseltir. Bu sebeple Cuma gününe Seyyidü`l-eyyam, yani, günlerin itibarlısı,efendisi de denir.Bütün hayırlı işlerin Cuma günü meydana geldiği tarih boyunca pek çok kudsî hâdiselerin hep Cuma günü zuhur ettiği rivayet edilir.

CUMA MESAJLARI 18 MAYIS

Dün geçti yarın da henüz gelmedi. Dün için yapacak bir şey yok. Yarına sağ çıkacağımız belli değil. Bugün Cuma kıymetini bil.

Umutsuz kapılar vardır açılmaz, Rabbimin kapısı büyüktür, kapanmaz. Sen umudunu kaybetme, Rabbim kulunu bırakmaz. Cumamız mübarek olsun.

Ya Rabbi; sesimizi duyansın, hallerimizi bilensin. Açtık gönlümüzü sana, sen imdat eyle, sen affeyle, sen yollarımızı hayır eyle dualarımızı kabul eyle. Cumamız mübarek olsun.

Yeni gün ülkemize barış, sevgi, huzur ve kardeşlik getirsin. Bu cuma yeniden birliğimize, dirliğimize, bütünlüğümüze vesile olsun. Cumanız mübarek, dualarınız kabul olsun.

İlahi Yarabbi son nefesimde kendime malik olmadigim zaman bu duamı sana emanet ederim.

Sofranız afiyetli paranız bereketli kararınız isabetli yuvanız muhabbetli kalbiniz merhametli bedeniniz sıhhatli dualarınız kabul olsun cumamız mubarek olsun.

Ne yaprağınız kurusun ne gülünüz solsun, her tuttuğunuz altın olsun. Avuçlarınız semada dudaklarınız duada olsun. Her an ve her gün dualarınız kabul Cumanız mübarek olsun.

Allahım, cehennem fitnesinden ve cehennem azabından Sana sığınırım; zenginliğin ve fakirliğin şerrinden Sana sığınırım. Cumamız mübarek olsun.

Gönüller duada birleşince cumalar güzelleşir. Kalpten çıkan ve kalplere ulaşmayı hedefleyen bir dille dualarda unutulmamak dileğiyle. Cumamız mübarek olsun.

Cuma içindeki icabet saati, (dua ve dileklerin kabul edildiği an) Ramazan içindeki Kadir gecesi gibidir. Cumamız mübarek olsun.

Ya Rabbi; gönlümün tesbihine umut boncukları dizdim tane tane. Her bir çekişte af diyerek sığındım rahmetine. Cumamız mübarek olsun.

Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçiniz olsun. Cumanız mübarek olsun.

Allah'ım, peygamberin Muhammed (s.a.v) in hürmeti için senden istiyorum, sana yöneliyorum. Bu mübarek gün dualarımızı kabul eyle. Hayırlı nurlu cumalar…

Allahım şeytanın şerrinden, kabirdeki yılanlardan, çıyanlardan, ölümün dehşetinden, kabirin azabından, sıratın zulmetinden muhafaza eyle Allahım. Dualarınız kabul olsun cumamız mubarek olsun.

Ey Rabbimiz! Bu gün edeceğimiz dualarımızı kabul et ve bizi Makam-ı Mahmud'a komşu olmaya mazhar olanlardan eyle. Hayırlı Cumalar.

Hayatın şereflisini, rızkın bereketlisini, vücudun sıhhatlisini, ahlakın faziletlisini, evladın edeplisini, nasip eyle ya Rabbim. Hayırlı Cumalar dilerim.

Dün geçti yarın da henüz gelmedi. Dün için yapacak bir şey yok. Yarına sağ çıkacağımız belli değil. Bugün Cuma kıymetini bil.

Yeni gün ülkemize barış, sevgi, huzur ve kardeşlik getirsin. Bu cuma yeniden birliğimize, dirliğimize, bütünlüğümüze vesile olsun. Cumanız mübarek, dualarınız kabul olsun.

Bütün kapıların anahtarlarını kendinde bulunduran Allah'ım. Hakkımızda en hayırlı kapıyı aç. Hayırlı cumalar dilerim.

Rabbim Seni bugün de dua edenIerden her daim şükredenlerden, sevmeyi bilenlerden, Ya Rabbi Cennette gezenlerden eyle! Hayırlı Cumalar.





Allah’ım! Ruhumu daraltma, kalbimi karartma, darda koyup aratma, Hak yolundan saptırma, beni senden başkasına yalvartma. Amin. Hayırlı cumaIar.

Önce yollar uzanır hakka yürümek için; tomurcuklar, güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için… Sen de dua et Allah için… Cumanız mübarek olsun.

ÖyIe bir dua et ki günahın tövbenin büyüklüğünden ağIasın. Şeytandan yaradana sığınki nefsin seni değil; sen nefsini yakasın. Hayırlı Cumalar.

Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur’an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun. Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar.

Kaynak: AjansHaber