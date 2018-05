En güzel cuma mesajları - 11 Mayıs 2018

11 Mayıs 2018 tarihinde en çok yapılan aramaların başında En güzel cuma mesajları yer alıyor. Cuma mesajları sözlerini haberimizde bulabilirsiniz.

En güzel cuma mesajları 11 Mayıs 2018 tarihinde kullanıcılar tarafından sıkça aranıyor. Bu mübarek günde sevdiklerinize, tanıdıklarınıza, dostlarınıza ve akrabalarınıza dua şeklinde cuma mesajı göndererek onların cumasını kutlamak isteyenler için Ajanshaber olarak Cuma mesajlarını derledik. Dua şeklinde göndereceğiniz mesajlarla bu mübarek üç aylarda sevdiklerinizin cumasını kutlayabilirsiniz. Bu mübarek ayda cuma günlerini dua ederek geçirmek hayırlıdır. Bugünü dua ve ibadetle geçirmek son derece hayırlıdır. Bu mübarek cumayı iyi değerlendirerek bu ayda ki belaları başınızdan def edebilirsiniz. Sizler de atmak istediğiniz cuma mesajlarını haber detayımızda bulabilirsiniz.

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI

Mübarek üç aylarda olduğumuz bu mübarek günlerde tanıdıklarımıza, sevdiklerimize ve akrabalırımıza dua şeklinde cuma mesajları göndererek onlara dua etmiş olmak hayırlıdır. Dinimizde bir başkasının iyiliği için dua edildiğinde siz kendi kendinize dua etmiş olacaksınız ve sizler de bir nebze daha belalardan dua sayesinde uzak kalmış olacaksınız. En güzel cuma mesajları haberimizin devamında.

CUMA GÜNÜ DUA VE İBADETLE GEÇİRMENİN ÖNEMİ

İçinde bulunduğumuz sefer ayından belasız bir şekilde kurtulmanın en iyi yolu karşılıklı dualar ile olur. Mübarek cuma gününde ise bu eşe dosta göndermek istediğiniz cuma mesajlarını buradan bulup atabilirsiniz. Aşağıda yer alan istediğiniz cuma mesajlarını seçip, eşe dosta istediğiniz şekilde yollayabilirsiniz.

CUMA MESAJLARI 11 MAYIS

Allahım; inancımızdan ötürü bizi zillete düşürmeye gayret edenlere fırsat verme. Bizleri İslam yolundan ayırma. Cumamız mübarek olsun.

“Allahım! Bilerek veya bilmeyerek isledigimiz hatalarimizi, günahlarimizi bagsla. BizlereMerhamet buyur. süphesiz Sen merhametlilerin en merhametlisisin.”





Ey Rabbim, bize Cennetin kokusunu duyur ve onun nimetlerinden nasiplendir. Bize ateşin kokusunu duyurma. Amin, hayırlı cumalar dilerim.



Çıkarsa kalbinde yara, Yaradan dönüştürür bunu bir gün hayra, sen sabretmesini bilirsen; Yaradan düşürmez seni dara. Kaldır başını semaya, aç ellerini mevlaya. Sen istemesini bilirsen, mevla cevap verir duaya. Cuma günümüz mübarek olsun.

Umutsuz kapılar vardır açılmaz, Rabbimin kapısı büyüktür, kapanmaz. Sen umudunu kaybetme, Rabbim kulunu bırakmaz. Cumamız mübarek olsun.

Ya Rabbi; sesimizi duyansın, hallerimizi bilensin. Açtık gönlümüzü sana, sen imdat eyle, sen affeyle, sen yollarımızı hayır eyle dualarımızı kabul eyle. Cumamız mübarek olsun.

Allahım, cehennem fitnesinden ve cehennem azabından Sana sığınırım; zenginliğin ve fakirliğin şerrinden Sana sığınırım. Cumamız mübarek olsun.

Gönüller duada birleşince cumalar güzelleşir. Kalpten çıkan ve kalplere ulaşmayı hedefleyen bir dille dualarda unutulmamak dileğiyle. Cumamız mübarek olsun.

Sofranız afiyetli paranız bereketli kararınız isabetli yuvanız muhabbetli kalbiniz merhametli bedeniniz sıhhatli dualarınız kabul olsun cumamız mubarek olsun..

Ne yaprağınız kurusun ne gülünüz solsun, her tuttuğunuz altın olsun. Avuçlarınız semada dudaklarınız duada olsun. Her an ve her gün dualarınız kabul Cumanız mübarek olsun.

Ya Rabbi; gönlümün tesbihine umut boncukları dizdim tane tane. Her bir çekişte af diyerek sığındım rahmetine. Cumamız mübarek olsun.

Cuma içindeki icabet saati, (dua ve dileklerin kabul edildiği an) Ramazan içindeki Kadir gecesi gibidir. Cumamız mübarek olsun.

Allahım şeytanın şerrinden, kabirdeki yılanlardan, çıyanlardan, ölümün dehşetinden, kabirin azabından, sıratın zulmetinden muhafaza eyle Allahım. Dualarınız kabul olsun cumamız mubarek olsun.

Allah'ım, peygamberin Muhammed (s.a.v) in hürmeti için senden istiyorum, sana yöneliyorum. Bu mübarek gün dualarımızı kabul eyle. Hayırlı nurlu cumalar…

Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçiniz olsun. Cumanız mübarek olsun.

Ey Rabbimiz! Bu gün edeceğimiz dualarımızı kabul et ve bizi Makam-ı Mahmud'a komşu olmaya mazhar olanlardan eyle. Hayırlı Cumalar.

Hayatın şereflisini, rızkın bereketlisini, vücudun sıhhatlisini, ahlakın faziletlisini, evladın edeplisini, nasip eyle ya Rabbim. Hayırlı Cumalar dilerim.

Umutsuz kapılar vardır açılmaz, Rabbimin kapısı büyüktür, kapanmaz. Sen umudunu kaybetme Rabbim kulunu bırakmaz. Hayırlı Cumalar…

Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur'an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun… Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar.

Tüm din kardeşlerimin Cuması mübarek olsun… Allah herkese şifa versin, bu güzel gününüz gülümsemelerle bitsin inşallah…

Ya Rabbim; bu mübarek cuma günün yüzü suyu hürmetine biz aciz kulların ne derdi varsa, ne sıkıntısı varsa; dertlilere deva, hastalara şifa, borçlu kullarına edalar nasip et Ya Rabbim. Biz kulların dualarını kabul et… Hayırlı nurlu cumalar…

Ey rabbim; istemeden verdiklerine bakınca istediklerimizi vereceğine inanarak; duasını beklediğimizi hayırlara ulaştırmamanı diliyorum. Hayırlı cumalar…

