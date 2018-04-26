En güzel Cuma mesajları - 27 Nisan 2018

En anlamlı ve en güzel Cuma mesajlarını haberimizde sizler için derledik. Bu mübarek günde göndereceğiniz mesajların yer aldığı cuma mesajlarını haberimizde bulabilirsiniz.

Her hafta olduğu en güzel Cuma mesajları kullanıcılar tarafından merak ediliyor. Ailesine, eşine, dostuna ve tanıdıklarına Cuma mesajı göndermek isteyen kişiler tarafından büyük ilgi görüyor. Teknolojinin gelişmesiyle beraber insanlar arasında iletişimi de sanal hale gelmeye başladı. Geçmiş yıllarda daha çok kısa mesaj olarak gönderilen cuma mesajları hayatımıza akıllı telefonların girmesiyle yerini Twitter, Whatsapp, Facebook gibi sosyal paylaşım sitelerinde paylaşılan resimli mesajlara bıraktı. Cuma kelime anlamı ile “el-cumu‘ati” kelimesinde yer alan “toplamak, bir araya getirmek” anlamına gelen “cem‘” kökünden türetilmiştir. Öğle saatinde camide bir araya gelip cuma namazı kıldıkları için başlarda Arapların "arube" diye adlandırdıkları bu güne "cuma günü" denilmiştir. Sevdiklerinize, tanıdıklarınıza bu mübarek günde gönderebileceğiniz, bu güne ayrı bir anlam katan mesajları Ajanshaber.com olarak sizler için derledik. Birbirinden özel mesajların bulunduğu cuma mesajlarını haberimizde bulabilirsiniz.

CUMA GÜNÜNÜN ÖNEMİ



Cuma günü tüm İslam alemi için olduğundan tüm müminlerin bayramı sayılmaktadır. Cuma günü günahlara iki kat günah yazılırken yapılan ibadetlere de iki kat sevap yazılır. Özellikle Cuma gününü tüm müminlerin günahlardan uzak durarak vaktini daha çok ibadetle geçirmesi gereklidir. Hadis-i şeriflerde buyurulduğu gibi "Cuma günü günah işlemeden selametle geçerse, diğer günler de selametle geçer."

Allah, Kuran-ı Kerim'de kullarına Cuma namazını farz kılmıştır. Görevini yerine getiren ve mübarek bu günün kıymetini bilen müminlere pek çok ihsan verileceğini müjdelemiştir. Hz. Ali (kerremallahu vechehû) rivayet edildiğine göre, “Cuma günü olduğunda, kuş kuşa, vahşi hayvanlar vahşi hayvanlara, yırtıcılar da yırtıcılara, ‘Selâmün aleyküm bu gün Cuma günüdür’ derler.” Allah Teâlâ her ümmete haftanın bir gününü ibadet ve toplanma günü olarak vermiş, ümmet-i Muhammed için ise günlerin efendisi olan Cuma gününü hediye etmiştir.

CUMA GÜNÜ YAPILMASI GEREKEN İBADETLER

Cuma gününü en doğru şekilde yerine getirmek isteyen müminler için icra edilmesi için makbul görülen ibadetler vardır. Cuma günü yapılan ibadetler her türlü sıkıntıya, zorluğa iyi gelir ve maneviyatı güçlendirir. Allah, Kur’an-ı Kerim’de Cuma namazını şöyle müjdelemiştir;

“Ey iman edenler! Cuma günü (ezanla) namaz için çağrıldığınız zaman, derhal Allah’ın zikrine gidin. Alışverişi (işi gücü) bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır. O namaz kılınınca da yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan (nasibinizi) arayın. Allah’ı çok zikredin ki (dünya ve ahirette) umduğunuza kavuşasınız (kurtuluşa eresiniz).”

Cumaya Hazırlanmak ve Gusül Abdesti Almak

Dinimizde temizlik imanda daha ileri geldiğinden cuma namazını eda edecek her müminin de namazdan evvel bedensel temizliğini yapması gerekmektedir. Öncelikle bu günee boy abdesti alarak güne başlamak çok önemlidir. Ardından güzel kokular sürünmek ve güzel kıyafetler giymek rivayete göre Peygamber Efendimizin de yerine getirdiği amellerdendir. Peygamber Efendimiz, bu konuyla alakalı şöyle buyurmuştur ki;

“Cuma günü abdest alan mümin ne güzel iş yapmış olur, fakat o gün gusletmek daha faziletli ve sevaptır.” (Ebu Davud, Taharet 130, (354); Tirmizi, Salat 357, (497); Nesai, Cuma 9)

Dua Etmek

Her dua kulu Allah'a daha yaklaştırır. Müminin miracı olan dua kulu Allah’a daha da yaklaştırır. Cumayı perşembeden karşılamak çok sevaptır. Her mümin Perşembe gününden dua etmesi kul iyi daha hayırlıdır.

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI

Rabbim Seni bugün de dua edenlerden her daim şükredenlerden, sevmeyi bilenlerden, cennette gezenlerden eyle! Hayırlı Cumalar.

Dua çiceğini duydun mu hiç ? Mevla sevilenleri sevenlerin duasıyla korurmuş. Mevlam seni de, seni sevenlerin duasıyla korusun. Cumamız mübarek olsun..

Allah’ım, ‘kin, kibir ve kim ne der’ hastalıklarından sana sığınırım. Bu güzel cuma gününü senin rızan için sevgi ve muhabbet içinde geçirmeyi nasip eyle. Amin. Cumamız mübarek olsun.

Allah’ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver.

Ya Rabbi; sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri, ne olur boş çevirme. Hayırlı cumalar.

Allah'ım, habibin Muhammed Mustafa'ya, ailesine ve dostlarına rahmet eyle ve onların katındaki hürmeti için dualarımıza icabet et. Âmin, cumamız mübarek olsun.

Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı bereketli cumalar dilerim.

Sevdiğiniz için bir kere mutlu olup, bin kere pişman olacağınız bir sevgiyi yaşamamanız dileğimle! Düşleriniz gerçek olsun ancak gerçeğiniz katiyen düş olmasın. Hayırlı cumalar...

Yakınlık ne zamanla ne mekânla sınırlıdır. Eller Allah'a açıldığında akla ilk gelen sevilenlerdir. Aklımda yüreğimde ve duamdasınız.

Sevdiğiniz için bir kere mutlu olup, bin kere pişman olacağınız bir sevgiyi yaşamamanız dileğimle! Düşleriniz gerçek olsun yalnız gerçeğiniz asla düş olmasın.

Allah’tan bir dua gibi Peygamber’den bir armağan gibi sevabınız bol olsun! Hayırlı Cumalar.

Eğer Din, Ölümden önce bir işe yaramazsa, Ölümden sonra hiçbir işe yaramayacaktır”

Sağanak sağanak rahmet yağsın yuvanıza, her gün Resulullah girsin rüyanıza, melekler amin desin dualarınıza! Dualarda buluşmak dileğiyle, hayırlı Cumalar.

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı cumalar dilerim.

Öyle bir dua et ki; günahın tövbenin büyüklüğünden ağlasın. Şeytandan yaradan sığınki sefsin seni değil; sen nefsini yakasın. Cumanız mübarek olsun.

Ey Rabbim, bize Cennetin kokusunu duyur ve onun nimetlerinden nasiplendir. Bize ateşin kokusunu duyurma. Amin, hayırlı cumalar dilerim.

Allahım! Bilerek veya bilmeyerek isledigimiz hatalarimizi, günahlarimizi bagsla. Bizlere Merhamet buyur. süphesiz Sen merhametlilerin en merhametlisisin.

Duaların geri çevrilmeyeceğibugünde rabbim dualarımızı kabul etsin. Bizleri rahmetinden mahrum bırakmasın güzel Mevlam.

İnsan; Geçmişin Hasretçisi, Geleceğin Özlemcisi, YaşadığıAnın Şikayetçisidir! ALLAH bizi şikayet değil Şükredenlerden eylesin.

Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed gibi sahimiz var. Allah dedim, dostum dedim, 99ismine mühür vurdum, üstüne.



AYETLİ CUMA MESAJLARI



Selmân (ra)'den rivayet edildiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurdu: “Bir kimse cuma günü boy abdesti alarak elinden geldiğince temizlenir, saçını sakalını yağlayıp tarar veya evindeki güzel kokudan süründükten sonra câmiye gider, fakat orada yan yana oturan iki kimsenin arasını açmaz, sonra Allah Teâlâ'nın kendisine takdir ettiği kadar namaz kılar, daha sonra sesini çıkarmadan imamı dinlerse, o cumadan öteki cumaya kadar olan günahları bağışlanır.”

Ebû Hüreyre ile İbn Ömer (ra)'den rivayet edildiğine göre bu iki sahâbî Resûlullah (sav)'in minber üzerinde şöyle buyurduğunu duymuşlardır: “Bazı kimseler cuma namazlarını terketmekten ya vazgeçerler veya Allah Teâlâ onların kalplerini mühürler de gafillerden olurlar ” Semüre (ra)'den rivayet edildiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurdu: “Her kim cuma günü abdest alırsa ne iyi eder; hele boy abdesti alırsa, o daha iyidir ”

Şüphesiz biz yeryüzünde olan şeyleri, onun üzerinde ziynet/süs yaptık. Böylece insanların hangisinin amel bakımından daha güzel olduğunu denemek istedik. (Kehf-7) Hayırlı Nurlu Cumalar.

62:9 - Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrıldığı(nız) zaman, Allah'ı anmaya koşun, alışverişi bırakın Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır.

62:10 - Namaz kılındıktan sonra yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan (nasibinizi) arayın Allah'ı çok anın ki kurtuluşa eresiniz.

62:11 - Bir ticaret ve eğlence gördükleri zaman hemen dağılıp ona gittiler ve seni ayakta bıraktılar De ki: "Allah'ın yanında bulunan, eğlenceden ve ticaretten de hayırlıdır Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır.