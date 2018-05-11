En güzel Anneler Günü hediyesi - Anneler Günü hediyeleri fikirleri (2018)

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Anneler günü bize annemizi hatırlatmakla kalmıyor aynı zamanda onlarla vakit geçirmemizi sağlıyorlar. Hepimiz bu günde annelerimize hediye alarak onları sevindirmek, onları gururlandırmak isteriz. Gün geçitkçe artan büyük sistemler sayesinde artan büyük işlemler artık daha da özel bir hal almaya başladılar. Anneler günü hediye fikirleri için haberin devamını okuyabilirsiniz ve annenize hediye seçebilirsiniz. Anneler Günü Türkiye ve dünya genelinde bütün anneleri anmak ve onları gururlandırmak sebebiyle bütün dünyada kutlanan ve anneler günü hediyesi için çok özel bir gün ama tabi ki zaman farkı dolayısıyla tüm dünyada farklı zamanlarda kutlanıyor. Sonuç olarak tüm dünya anneler gününde, annelerine hediye alıyorlar. Anneler günü hediyeleri , anneleri onurlandıran özel bir gündür. Her yıl tekrarlanan bu özel gün, annelerimiz için bir armağan!







Değişik zamanlar ve farklı ülkelerde kutlanır. Bu günde anneler çeşitli anneler günü hediyeler alır. Bu günü farklı ülkelerdeki insanlar yılın farklı günlerinde kutlarlar. Anneler günü hediyesi geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da mevsim kutlamalarında İsa'nın doğumundan 250 yıl geçmişe giderek ana tanrıça Kibele için kutluyorlardı. Amerika'da Anna Jarvis’in kendi öz annesi anısına 1908 yılında ilk defa başlattığı anma günü, 1914 yılında kurulun isteğiyle Amerika genelinde uygulanmaya başladı!







Anneler günü dünyada ilk kez 1908 yılında kutlandı ve daha sonra tüm büyük şehirlerde, ülkelerde kutlanmaya başlandı. Dünya genelinde zamanları değişiklik gösterse de her yıl mayıs ayının ikinci pazar günü gazetelerde anneler günü hediyesi alınarak onları sevindiririz. Radyo ve televizyonda ana sevgisini konu eden konuşmalar yapıldığı gibi Türk Kadınlar Birliği'nin birimi olan şehirlerde yılın anneleri seçilir. Okullarımızda ayrıca Anneler Günü nedeniyle toplantılar düzenlenir. Bu toplantılarda okunan şiirler, söylenen türküler, şarkılar, annelere armağan edilir. Anneler Günü hediyeleri olarak annemize çiçek yada mutfak eşyası alabilir ya da güzel cümlelerle yanağından öperek onu çok mutlu ederiz.







ANNELER GÜNÜ HEDİYESİ NE OLABİLİR?

Cam vazo içinde çiçek veya papatya

Özenle seçlmiş bir kutu içinde çikolata veya mutfak eşyası

Her evin ihtiyacı olan ve annenizde olmayan ev aletleri

Ceket, Ayakkabı veya Altın ürünleri

Küpe, Saat, Kolye, Özel Ajanda, Bileklik

Anılarını saklayabileceği fotoğraf albümü

Bakınca sizi hatırlayacağı bir duvar saati

Annenize özel bir pilaket veya kupa



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Kaynak: Ajans Haber