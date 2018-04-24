En güncel seçim anketi Mediar tarafından açıklandı

Devlet Bahçeli’nin erken seçim çağrısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim tarihini 24 Haziran 2018 olarak açıkladı. Peki son yapılan seçim anketleri ne diyor? Türkiye erken seçime nasıl bakıyor? Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci tura kalır mı?

Devlet Bahçeli’nin erken seçim çağrısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim tarihini 24 Haziran 2018 olarak açıkladı. Peki son yapılan seçim anketleri ne diyor? Türkiye erken seçime nasıl bakıyor? Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci tura kalır mı?

21-22 Nisan tarihlerinde 27 ilde anket yapan Mediar Araştırma Şirketi, halkın nabzını yokladı. Erken seçim kararının, kamuoyunda nasıl değerlendirildiğini ortaya koydu.

ERKEN SEÇİM KARARI SİZCE DOĞRU MU?

Kamuoyunun verdiği oy sonuçlarına göre erken seçim kararının yanlış bir karar olduğu ve muhalefet partilerinde olduğu kadar seçmenler nezdinde de beklenmeyen bir gelişme olarak algılandığı gözlendi.

"Erken seçim kararı alınması sizce doğru mudur" sorusuna, ankete katılanlardan %52.64'ü "hayır" cevabını verdi. "Evet" oyu ise, %34.09 olarak kaldı...

ERKEN SEÇİM KARARI OYUNUZU ETKİLER Mİ?

Ankette, "Erken seçim kararının alınması seçimde kullanacağınız oyu etkiler mi?"sorusuna, vatandaşların %78.66'sı "Hayır, aynı partiye/adaya oy vereceğim"derken, %13.73'ü ise, "Evet, etkiler" şeklinde yanıt verdi.

ERKEN SEÇİM KARARININ ALINMA NEDENİ SİZCE NEDİR?

"Erken seçim kararı alınmasının nedenleri sizce nelerdir?" sorusuna ekonomik durum, yeni yönetim sistemine geçme ihtiyacı, ülkemizin sınırlarında ki ülkelerde ki karışıklıklar, muhalefet partilerinin yükselişi ve muhalefeti hazırlıksız yakalamak gibi cevaplar geldi. Bu cevapları verirken ise en çok ülkenin ekonomik durumu göz önüne getirilmişe benziyor.

"Erken seçim kararı alınmasının nedenleri sizce nelerdir" sorusuna, ankete katılanların, %42.05'i ekonominin durumu derken, %35.16'sı ise muhalefeti hazırlıksız yakalamak olarak görüş bildirdi.

CUMHURBAŞKANI OLARAK KİMİ GÖRMEK İSTERSİNİZ?

En merak edilen soruların başında gelen "Cumhurbaşkanı olarak kimi görmek istersiniz" sorusu seçimi kazanan kişiyi belirleme yolunda ki istatistikleri göz önüne seriyor.

Ankette dikkat çeken konulardan biri de, "Cumhurbaşkanı olarak kimi görmek istersiniz" sorusu olurken, yanıtlardan %35.91'i Tayyip Erdoğan'ı, %10.21'i Meral Akşener'i, %5.01'i ise Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı olarak görmek istediğini ifade etti. Ankete katılanlardan %24.20'i ise "aday yok/kararsız" olduğunu belirtti.

HANGİ PARTİYE OY VERMEYİ DÜŞÜNÜYORSUNUZ?

Ankete katılanlara, 24 Haziran seçimlerinde hangi partiye oy vermeyi düşündükleri de soruldu.

Vatandaşların, %41.96'sı AKP'yi işaret ederken, %20.69'u ise CHP'yi seçeceğini belirtti. İYİ Parti'ye oy atacağını ifade edenlerin oranı ise %16.46'da kaldı.

Kaynak: Ajanslar