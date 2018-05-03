En güncel erken seçim anketi açıklandı - 24 Haziran seçim anketi 2018

24 Haziran seçim anketi 2018 yılının ortalarında yapılacak Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi öncesi seçmenler tarafından merak edilen konular arasında yer aldı. Seçim anketi ile ilgili detaylar Ajanshaber.com'da.

24 Haziran seçim anketi 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri yaklaştıkça merak edilen konular arasında yerini almaya başladı. Seçimler yaklaştıkça yapılan güncel anket sayıları da giderek artıyor. Seçim anket sonuçlarını merak eden vatandaşlarda internetten sonuçları güncel bir şekilde takip ediyor. AK Parti sözcüsü Mahir Ünal en güncel seçim sonuçlarını vatandaşlarla paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın parti genel merkezinde milletvekilleriyle bir araya geldikten sonra AK Parti sözcüsü Mahir Ünal bir toplantıda açıklama yaptı. AK Parti ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı ile CHP, Saadet Partisi, DYP ve İyi Partinin oy oranlarını anketlerle kamuoyuna sundu. En güncel erken seçim anketi ile ilgili tüm detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

24 HAZİRAN SEÇİM ANKETİ 2018

Seçim anket sonuçları ne durumda sorusunun yanıtını bekleyen vatandaşları için 24 Haziran seçim anketi 2018 AK Parti sözcüsü Mahir Ünal tarafından açıklandı. Araştırma şirketlerinin yaptığı son anketlerin sonuçlarına göre tüm partilerin oy oranları açıklandı.



SEÇİM ANKETLERİNDEN ÇIKAN SONUÇ NASIL?

AK Parti sözcüsü Mahir Ünal güncel seçim anket sonucunu vatandaşlarla paylaştı. Araştırma şirketleri tarafından yapılan ankete göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranının yüzde 55,6 olduğunu açıkladı. AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın parti genel merkezinde milletvekilleriyle bir araya geldiği toplantı sonrası açıklama yapmıştı.

PARTİLERİN OY ORANI

Araştırma şirketinin yaptığı son anketlere göre, AK Parti ve MHP’den oluşan Cumhur İttifakı’nın oy oranı yükselişte olduğu belirtiliyor. Ankete göre CHP yüzde 23.8, HDP de yüzde 11.3 oy oranına ulaşırken; İyi Parti’yi destekleyenlerin oranı da yüzde 15.4 oldu.

Güncel 27 Nisan 2018 15:23 Seçimler için en güncel anket açıklandı.AK Parti sözcüsü Mahir Ünal en güncel seçim anket sonucunu açıkladı. Yapılan ankete göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranının yüzde 55,6 olduğunu açıkladı.

MAHİR ÜNAL SEÇİM ANKETİYLE İLGİLİ KONUŞTU

Ünal'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bu seçimin diğer seçimlerden bir farkı var. Bu seçim cumhurbaşkanlığı seçimleriyle milletvekilliği seçimlerinin bir arada gerçekleşeceği bir süreci oluşturuyor. Kararlar hızla verilip süreç başlatılacak. AK Parti siaysetini samimiyet üzerine bina etmiştir. Erken seçim konusunda samimi ve açık ifade etmiştik. Ana muhalefetin ifade ettiği gibi bir erken seçim yapılacaktı ama yapılmayacak gibi davrandığımız söz konusu değil.

Salı günkü grup toplantısında Cumhurbaşkanımız Kasım 2019 diye bunun altını çizdi. Ardından gerekli istişareler yapıldı, Bakanlar Kurulu'nda görüşüldü. Ardından Cumhurbaşkanımız Sayın Bahçeli ile bir araya geldi. Nihayetinde yeni duruma karşı AK Parti değerlendirmelerini yaparak doğru pozisyonu aldı. Siyaset doğru pozisyonu almaktır.

Kongrelerimizle ilgili alınmış bir karar henüz yok. Erken seçim süreciyle birlikte bu sürecin gerekliliklerini yerine getiriyoruz."

24 HAZİRAN'DA HANGİ PARTİYE OY VERİRSİNİZ?



Mediar seçim anketi sonuçları: 24 Haziran’da hangi partiye oy verirsiniz?



Ankette, milletvekili seçimlerinde ‘Cumhur İttifakı’nın oy oranı yüzde 42.5 olarak belirtilirken; CHP yüzde 22.9, İYİ Parti yüzde 17.1, HDP yüzde 13.2, Saadet Partisi yüzde 3.1 olarak gözlemlendi.

Yapılan araştırmalarda, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ‘Cumhur ittifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 42.11’de kalırken, CHP’nin adayının yüzde 20.11, Meral Akşener’in yüzde 19.70, Selahattin Demirtaş’ın yüzde 13.38, Temel Karamollaoğlu’nun ise yüzde 3.08 oy alacağı öngörüldü.

Cumhurbaşkanlığı seçimi için yapılan yapılan çalışmada ise şu sonuçlar ortaya çıktı:

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 42.11

CHP adayı: Yüzde 20.11

Meral Akşener: Yüzde 19.70

Selahattin Demirtaş: Yüzde 13.38

Temel Karamollaoğlu: Yüzde 3.08

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?



Mediar seçim anketi sonuçları: Cumhuriyet Halk Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?



Ankete katılanlar, “CHP’nin adayı kim olmalı?” sorusuna ise; yüzde 25 Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 19.12 Abdüllatif Şener, yüzde 11.76 Muharrem İnce ve yüzde 9.22 Yılmaz Büyükerşen olarak yanıt verdi.

Mediar, CHP, İYİ Parti, HDP ve Saadet Partisi seçmenlerine, “CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı” sorusunu da yöneltti. Mediar’ın ulaştığı sonuçlar şöyle:

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 25.00

Abdüllatif Şener: Yüzde 19.12

Muharrem İnce: Yüzde 11.76

Yılmaz Büyükerşen: Yüzde 9.22

İlhan Kesici: Yüzde 8.76

Abdullah Gül: Yüzde 6.42

Diğer: Yüzde 19.72

CHP SEÇMENİNİN CHP'NİN ADAYI İLE İLGİLİ EĞİLİMLERi

UYUM YASALARI

Şu an ihtiyacımız olan konu, cumhurbaşkanları adaylarının nasıl belirleneceğine dair aslında anayasada hüküm var. 100 bin kişinin aday göstermesi durumunda sürecin yasal zemininin düzenlenmesi nasıl olacak bunlarla ilgili şu anda çalışılıyor. Hızla bir düzenlemeye gidilecek.

SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI NASIL?

A&G'nin sahibi Adil Gür, erken seçim tartışmalarının başladığı gün elindeki son anket rakamlarını açıkladı.

Kamuoyu araştırmalarını seçim sonucu gibi göstermek gerçeği yansıtmaz" diyen Adil Gür, herkesin yaptığı en büyük hatanın referandumla normal seçimi birbirine karıştırması olduğunu belirtti.

İşte düzenlenen son anketten bazı sonuçlar ve Adil Gür'ün araştırmasında önemli bazı başlıklar:

-Seçmenin %60'ı ekonomideki dalgalanmanın dış müdahaleden dolayı olduğunu düşünüyor.

-"AK Parti ile MHP, Cumhur ittifakıyla seçime gidecek. Başarılı olacağın düşünüyor musunuz?" sorusu "%55-60 bandında 'Evet, başarılı olur" (%10 kararsız dağılımı yapılmadan) şeklinde yanıt buluyor.

-"Siz Cumhur ittifakına oy verir misiniz?" şeklindeki soru ise "55-56-57 bandında 'Evet, veririm" şeklinde yanıt buluyor.

Kaynak: AjansHaber