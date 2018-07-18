En düşük faizle bedelli askerlik kredisi veren bankalar hangileri? İşte bankaların faiz oranları...

En düşük faizle bedelli askerlik kredisi veren bankalar hangileri sorusu bedelli askerlik için kredi çekecek vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bedelli askerlik kredisi veren bankalar hangileri sorusunun yanıtı Ajanshaber.com'da.

AK Parti'nin torba yasada bedelli askerliği eklemesinin ardından bedelli askerlik yapacak adaylar en uygun kredileri araştırmaya başladı. En düşük faizle bedelli askerlik kredisi veren bankalar hangileri sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. 15 bin lira kredi miktarı için en düşük faizi Halk Bankası veriyor. Yapı Kredi, Garanti ve Akbank kredileri 2'nin üstünde görünüyor. Halk Bankası'nın faiz oranını incelediğimizde faiz oranının yüzde 1.63 olduğunu görüyoruz. İng Bankası yüzde 1,74 faizle kredi veren bankalar arasında yer alıyor. Ajans Haber ekibi olarak sizler için bedelli askerlik kredisi veren bankalar hangileri sorusunun yanıtını detaylı bir şekilde araştırdık. İşte merak edilen kredi tutarları ve ödeme miktarları...

EN DÜŞÜK FAİZLE BEDELLİ ASKERLİK KREDİSİ VEREN BANKALAR HANGİLERİ?

Bedelli askerliğin torba yasaya eklenmesinin ardından bedelli yapacak olan binlerce vatandaş banka kredilerini araştırmaya başladı. En düşük faizle bedelli askerlik kredisi veren bankalar hangileri sorusu bedelli askerlik yapacak vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte tüm detaylar...

VAKIFBANK 12 AY ÖDEMELİ BEDELLİ ASKERLİK KREDİSİ

Vakıfbank'ta şu anda yaz kredisi kampanyası var. 15 bin liralık bedelli 48 ay geri ödemeli çekilirse aylık taksiti 499,04 TL oluyor. Toplamda ise ödenen rakam 15 bin lira için 23.953,31 lirayı buluyor.

İŞ BANKASI 48 AY ÖDEMELİ BEDELLİ ASKERLİK KREDİSİ

İşbankası bireysel kredilerde faiz oranı yüzde 1.77 civarında. İş bankası 245,40 TL kredi masrafı alıyor. İş bankasından 48 taksitli 15 bin lira bedelli kredisi çekenler aylık olarak 493,02 TL lira taksit ödeyecekler.

HALK BANKASI 48 AY ÖDEMELİ BEDELLİ ASKERLİK KREDİSİ

Halkbankası en hesaplı krediye veren bankalardan biri. İhtilyaç kredisi faiz oranı yüzde 1.63. Halkbanktan 48 taksitli 15 bin lira bedelli kredisi çekenler aylık olarak 484,66 TL lira taksit ödeyecekler. Geri Ödenecek Toplam Tutar 23.263,65 TL olacak. Halkbankası 231 lira dosya ücreti alıyor.



ZİRAAT BANKASI 48 AY ÖDEMELİ BEDELLİ ASKERLİK KREDİSİ

Bedelli askerlik düşünenler ihtiyaç kredisi çekebiliyor. Piyasada en düşük faizle ihtiyaç kredisi veren bankalar arasında Ziraat Bankası yer alıyor. Ziraat Bankası 1,63 faiz oranıyla ihtiyaç kredisi veriyor. 15 bin lira 48 ay vade ile bedelli askerlik kredisi çeken bir kişi aylık 489,43 ödeme yapacak.

İNG BANK 48 AY ÖDEMELİ BEDELLİ ASKERLİK KREDİSİ



İNG Bank kredi faizi hesaplı olan bankalardan biri. Yüzde 1,74 faizle kredi veren İng Bankasında 15 bin lira çeken aylık 1.426 ödeyecek. Toplamda ödeme 17.112,84TL olacak. 48 taksitli 15 bin lira bedelli kredisi çekenler aylık olarak 498 TL lira taksit toplamda ise 23.895,84 TL ödeyecekler.