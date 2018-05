En çok kullanılan arama motorları - 2018

En çok kullanılan arama motorları 2018 yılında aramalar arasında yer alıyor. En çok kullanılan arama motorları ile ilgili detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Arama motorları internette arama yapan insanların arama yaptığı kelimelere göre web sitelerin içeriklerini araştırıp kolayca içeriği kullanıcıya sunma görevi görmektedir. Arama yapılan kelimelere en yakın sonuçlar arama motorları tarafından kullanıcıya sunulmaktadır. İnsanlar internette en çok kullanılan arama motorları 2018 konusunu sıklıkla araştırmaya başladı. Arama motorları denince akla en başta Google, Yandex ve Bing gelmektedir. Arama motorlarının çalışma mantığında, veri taban sistemi, sıralama aracı ve örümcek yazılımları yer almaktadır.

EN ÇOK KULLANILAN ARAMA MOTORLARI 2018

Arama motoru denildiğinde aklımıza Google, Yandex ve Bing gibi önemli arama motorları gelmektedir. Arama motorları aslında internet yaşamında hayatımızı kolaylaştıran bir aracıdır. Arama yaptığımız kelimeleri en alt düzeye indirgeyerek bulmak istediğimiz sonuçların listesini bize en kısa sürede sunmaktadır.

ARAMA MOTORLARI ÇALIŞMA MANTIĞINDA YER ALAN SİSTEMLER



1- Veri tabanı: Arama motorları bu veri tabanları sayesinde trilyonlarca bilgiyi hafızasında tutar. Örümcek yazılımların dolaştığı her sayfanın kaydedildiği yer veri tabanıdır.

2- Örümcek yazılımları: Örümcek yazılımları sayesinde arama motorları web sitelerinin her detayını hafızasına kaydedebilir. Örümceklere benzetilmesinin sebebi ise her türlü web sitesinin en ufak detaylarında gezinebilmesidir. Yani tıpkı evinizin görünmeyen köşelerinde dolaşan örümcekler gibi web sitesinin her alanında örümcek yazılımlar gezinti yapabilir.



3- Sıralama aracı: Bu araç da kullanıcıların yaptıkları aramalara göre onların karşısına konu ile en çok ilgili olan web sayfasını getiren araçtır. Bu araçlar birlikte çalışarak bir arama motorunun ana bileşenlerini oluşturur.

EN ÇOK KULLANILAN ARAMA MOTORLARI



Google: Başlangıçta Google, Amerika Birleşik Devletleri’nde bir üniversite tezi olarak ortaya çıkmıştır. Daha sonra 1998 yılında ilk algoritması ile hizmete açılan arama motoru bugün dünyada en çok kullanılan arama moturudur. İçinde bulunduğu piyasanın %70’ini elinde bulunduran dev şirket, birçok internet girişiminin en büyük gizli ortağı konumundadır.

Yandex: Rusya’da 2000 yılında kurulan Yandex arama motoru, ülkemiz dahil 17 farklı ülkede ofisi bulunan bir arama motorudur. Bu arama motoru ayrıca kullanıcılarına disk ve e-posta servisi gibi hizmetler de sunmaktadır. Günümüzde bir çok şirket bu arama motorunun sağladığı e-posta servisini kullanmaktadır.

Bing: Microsoft tarafından geliştirilen arama motoru Alexa sıralamasında bu yıl 44. sırada bulunuyordu. Şirket aylık 400 milyondan fazla kez ziyaret ediliyor ve kuruluş yılı da 2009. Diğerlerine göre rekabete çok geç giren Bing arkasında bulunan Microsoft markası ile piyasada ilerlemeye çalışıyor.

GoodSearch: Yahoo tarafından desteklenen bir arama motoru olan Goodsearch gelirlerinin yarısını vakıflara ve okullara bağışlamaktadır. Aylık ortalama 7.1 milyon tekil ziyaretçi ziyaret ediyor ve en çok trafiği Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Britanya’dan alan Goodsearch şu an global sıralamada 8.707, trafiğinin büyük çoğunluğunu aldığı Amerika Birleşik Devletleri’nden ise sıralaması 1.805. Alexa verilerinde ise globalde 3.622. sırada.

InfoSpace: Kendi ağını oluşturmayı başarmış bir arama motoru olan infospace dünya çapında yayın yapan sitelerdeki verileri ilgili arama sonuçlarını diğer arama motorları üzerinden sizlerle buluşturan bir arama motoru. En fazla Meksika, Hindistan ve Arjantin’den trafik alan infospace’in aylık ziyaretçi sayısı ise 12.2 milyondan fazla. Şu an global sıralaması 11.805 ve en çok trafik aldığı Meksika’da sıralaması ise 2.305. Alexa verilerinde ise globalde 7.217. sırada.

Contenko: Teknolojik tüm gelişmeleri öncelikli olarak uygulamasıyla bilinen bir arama motoru olan Contenko en fazla ziyaretçiyi Hindistan, Brezilya ve Filipinler’den alıyor. Aylık 3.4 milyondan fazla ziyaretçisi bulunan Contenko son 6 aylık periyotta ciddi bir yükseliş trendi içerisinde. Şu an global sıralaması 13.939, en çok trafik aldığı Hindistan’da sıralaması ise 3.457. Alexa verilerinde ise globalde 27.370. sırada.

MyWebSearch: İyi anılar ile anılmayan ve indirdiğimiz programlarla birlikte dikkat etmediğimiz takdirde tarayıcılarımıza yüklenmesiyle bildiğimiz MyWebSearch amacına ulaşmış görünüyor. En çok trafiği Hindistan, Endonezya ve Filipinler’den alan MyWebSearch şu an 4 milyon ziyaretçi sayısına sahip ve global sıralamada 9.717, en çok trafik aldığı Hindistan’da ise sıralaması ise 3.294. Alexa verilerinde ise globalde 9.464. sırada.

